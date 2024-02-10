رغم التمزق العضلي .. أنباء سارة تُزف للنصر بخصوص أوسبينا

الحارس الكولومبي أُصيب في ودية إنتر ميامي

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زفت آخر التقارير الطبية الأنباء السعيدة إلى مشجعي النصر بخصوص حالة حارس الفريق دافيد أوسبينا.

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وتعرض أوسبينا للإصابة مجدداً في مشاركته الأولى بعد غياب طويل للإصابة، وذلك عندما غادر ودية إنتر ميامي الأخيرة مُصاباً على مستوى عضلات الساق.

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وبحسب "الرياضية"، يعاني الحارس الكولومبي من تمزق عضلي بالعضلة الخلفية، ولكن برنامج تعافيه يسير بالاتجاه الصحيح واللاعب يتعافى سريعاً.

ونجحت الجلسات العلاجية المكثفة التي يخضع لها لمدة ساعتين يومياً في تسريع تعافي اللاعب، ونقلت الجريدة عن مصدر مطلع أن حارس المرمى سيكون جاهزاً للقاء الشباب في 25 فبراير الجاري.

وأعاد النصر أوسبينا إلى قائمة الفريق عقب استبعاد الإيفواري سيكو فوفانا الذي غادر في انتقالات يناير إلى الاتفاق.

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