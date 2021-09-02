أوزيل: سأشجع قطر في كأس العالم ومحرز أفضل من صلاح

النجم الألماني يكشف عن رأيه في استعدادات قطر للمونديال

أشعل النجم الألماني مسعود أوزيل، لاعب فنربخشه التركي، مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما التقى بأمير قطر الشيخ تميم بن حمد، وذلك بعد وصوله إلى العاصمة القطرية الدوحة يوم الإثنين الماضي.

ويتواجد مسعود أوزيل في قطر خلال الوقت الحالي، حيث لم يتم الإعلان عن سبب زيارته، وقد تكون ضمن الحملة الدعائية لكأس العالم 2022 الذي سيقام في قطر.

وخلال تصريحات لقنوات الكأس القطرية، قال أوزيل: "لدي انطباع إيجابي جدًا عن الاستعداد لكأس العالم 2022، الملاعب جميلة جدًا والبنية التحتية أكثر من رائعة".

النجم الألماني تابع: "في تقديري دولة قطر أنجزت عملًا ممتازًا وأمام المنظمين عامًا آخر لكي يكون كل شيء جميل، والجميع سيكون للغاية، فهذا بلد رائع والناس هنا طيبون".

وعندما تم سؤاله عن الأفضل بين النجمين المصري محمد صلاح والجزائري رياض محرز، اختار نجم فنربخشه التركي رياض محرز.

وأثار أوزيل إعجاب الجميع، وجعل الجميع يتفاعل معه، بعدما رد على سؤال، من سيشجع في كأس العالم 2022؟ حيث قال: "سأشجع قطر وتركيا"، عكس الذي كان متوقعًا بتشجيعه منتخب بلاده ألمانيا.

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ونشرت قناة الكأس بعض اللقطات من الحديث المطول مع أوزيل، على أن يتم إذاعته يوم الجمعة القادم، والذي سيكشف خلاله عن العديد من الأمور الخاصة به وكأس العالم.