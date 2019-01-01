أوزان كاباك، النسخة الجديدة من فان دايك

بايرن ميونيخ ومانشستر يونايتد وميلان كانوا يراقبون المدافع الشاب قبل انتقاله الأخير إلى شالكه

على الرغم من شهرتهم في كرة القدم الألمانية، نادرًا ما يتجاوب متابعو كرة القدم مع أي تعاقد يقوم به نادي شالكه في الوقت الحالي.

ولكن عندما أعلن عملاق البوندسليجا عن ضم المدافع أوزان كاباك يوم الأحد، حظي ذلك بالكثير من العناوين والاهتمام كأحد أبرز انتدابات الصيف في ألمانيا حتى اللحظة.

كشفت تقارير عن قيمة الصفقة وبلغت 15 مليون يورو، وقد فاز شالكه بالصفقة بعد أن كان اللاعب البالغ من العمر 19 عامًا محط اهتمام من أندية أكبر كميلان ومانشستر يونايتد وبايرن ميونيخ.

ورغم صغر سنه فإن وصول كاباك مع قدوم ديفيد فاجنر، يمثل الأمل في إحياء شالكه من جديد.

وُلد كاباك في أنقرة عام 2000، وظهرت موهبته مع جلطة سراي في أكاديميته المرموقة، ليوقع أول عقد احترافي له في سن السابعة عشرة.

بعد عشرة أشهر، ظهر لاول مرة مع النادي، حين شارك كبديل أمام مالاتياسبور في الجولة قبل الأخيرة لموسم 2017-18.

بحلول منتصف سبتمبر من الموسم التالي، حجز موقعه الأساسي في الفريق تحت قيادة فاتح تيريم، ما جعله يخطف الأنظار

في 17 يناير 2019 ، انتقل كاباك إلى نادي شتوتجارت، ووقع عقدًا حتى يونيو 2024. وفي 3 مارس، سجل هدفين في فوز 5-1 على هانوفر 96، مسجلاً أول أهدافه في مسيرته.

هبط شتوتجارت في نهاية الموسم، لكن كان أداء كاباك هو الضوء في النفق المظلم للنادي.

بفضل قوته وبنيانه، فاز بنسبة 66% من الالتحامات الهوائية في 19 مباراة في الدوري الألماني، مما جعله يتفوق على جُل المهاجمين الذين واجههم وهو في هذه السن.

في 30 يونيو 2019، انضم كاباك إلى شالكه بعقد مدته خمس سنوات مقابل 15 مليون يورو، بعد أن قام شالكه بتفعيل البند الجزائي في عقده.

وقال توماس هيتزلسبرجر المدير الفني لشتوتجارت عن اللاعب الشاب "إنه أمر لا يصدق مدى قدراته الدفاعية بالنسبة للاعب في عمره. إنه مذهل. أراه كل يوم وأنا مندهش من مدى نضجه. يريد أن يعرف كل شيء؛ يريد تعلم اللغة الألمانية على الفور وفهم كل شيء. إنه بالفعل قدوة على الرغم من عمره".

بينما انتهى موسم شتوتجارت بخيبة أمل حيث خسر أمام يونيون برلين في مباراته الفاصلة من أجل العودة إلى الدوري الألماني، فاز كاباك بجائزة أفضل لاعب صاعد في البوندسليجا، متفوقًا على لاعبين مثل نجم بوروسيا دورتموند أشرف حكيمي، ومهاجم هوفنهايم ريس نيلسون.

من البديهي أن لا يلعب المدافع التركي في الدرجة الثانية في ألمانيا، لذلك انهالت العروض عليه، وقبل ان بايرن ميونيخ آراد ضمه، لكن شالكه هو من نجح في الأخير في الحصول على خدمات، المدافع الذي يمكن أن يُقارن بمدافعين من نوعية فيرجيل فان دايك.