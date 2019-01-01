أوريجي وفان دايك يرفضان الاستسلام لتفوق ليفربول

الريدز على الطريق الصحيح بعد الفوز على إيفرتون ولكننا لم نحقق شيء بعد

نجح نادي ليفربول في تعزيز صدارته للدوري الإنجليزي الممتاز بفوز مهم على جاره إيفرتون في ديربي الميرسيسايد حيث انتهى اللقاء بتفوق الفريق الضيف بنتيجة 5-2 عن جدارة واستحقاق.

تمكن الريدز من التقدم في البداية بأقدام أوريجي ورغم محاولات إيفرتون للعودة إلا أن يورجن كلوب ورفاقه كانت لهم اليد العليا على الرغم من غياب صلاح وفيرمينو عن التشكيل الأساسي.

ومن جانب نجم المباراة أوريجي فقد صرح بعد اللقاء قائلًا: "لقد استمتعنا كثيرًا بالمباراة كفريق، قدمنا أداء جيد ونجحنا في تحقيق النتيجة المطلوبة، المدرب كان واثقًا بي وكانت مباراة هامة للغاية".

وتابع: "أحد الأسلحة القوية لدينا هي اللعب على المرتدات وخلف دفاعات الخصم، نجحنا في ذلك اليوم وهذا بفضل الفريق الرائع وزملائي".

وحول المدافع الهولندي فيرجيل فان دايك فقد صرح قائلًا: "لقد كانت مباراة رائعة، الشيء المهم أننا كنا في غاية الخطورة بالمرتدات وخلف دفاعات الخصم".

وتابع: "تألق بعض النجوم الجدد اليوم هو شيء رائع، نحن نحتاج لجميع اللاعبين هذا الموسم، لا يزال المشوار طويل ويجب أن يقدم كل لاعب أفضل ما لديه من أجل تحقيق هدفنا".

- تشيلسي 2-1 أستون فيلا

- مانشستر يونايتد 2-1 توتنهام

- ليستر سيتي 2-0 واتفورد

- وولفرهامبتون 2-0 وست هام

- ساوثهامبتون 2-1 نورويتش سيتي

- ليفربول 5-2 إيفرتون



أصحاب الأرض جميعهم فاز الليلة! 🏟️✌️ pic.twitter.com/DO8GSXm5bY — جول العربي - Goal (@GoalAR) December 4, 2019

وفي الأخير قال: " أوريجي قدم أداء أكثر من رائع، كما أن مسيرة الفريق حتى الآن شيء مهم ولكننا لم نحقق اللقب حتى الآن، لذلك علينا مواصلة اللعب والقتال حتى نهاية الموسم".

يذكر أن ليفربول في صدارة الدوري الآن برصيد 43 نقطة وفارق 8 نقاط عن صاحب المركز الثاني ليستر سيتي.