أوريجي: نريد المنافسة على كل الكؤوس

أوريجي يبرز طموح لاعبي ليفربول والحارس الشاب يشيد بعمل كلوب

قال ديفوك أوريجي نجم نادي ليفربول إنه يطمح للفوز بكل الألقاب والمنافسة على كل الكؤوس الممكنة رفقة النادي.

ونجح ليفربول في تخطي حاجز آرسنال والفوز عليه في دور الستو عشر من كأس كاراباو بركلات الترجيح بعد التعادل في الوقت الأصلي بخمسة أهداف لمثلها.

وعقب المباراة التي سجل فيها أوريجي هدفين، قال النجم البلجيكي إن التأهل كان مهمًا وإن جميع البطولات التي يشارك فيها الفريق تعد مهمة وهدف بالنسبة للاعبين.

وأضاف: "المباراة كانت صعبة وابتعدت عنا في أوقات ولكن كان لدينا إيمان بأنه يمكننا العودة وقلب النتيجة، هذا ما نمتكله دائمًا في مثل هذه اللحظات"

فيما أشاد حارس المرمى الشاب كايمين كيلير بالمدرب يورجن كلوب، مؤكدًا أنه أعطاه الثقة في قدرته على المشاركة مع الفريق الأول في الوقت الحالي.

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يذكر أن ليفربول يتصدر الترتيب في الوقت الحالي على مستوى الدوري الإنجليزي الممتاز بفارق 6 نقاط عن أقرب ملاحقيه مانشستر سيتي.