"هناك قلة احترام" .. رئيس أتلتيك بيلباو يُعلق على مفاوضات برشلونة مع نيكو ويليامز

تصريح مفاجئ من رئيس أتلتيك بيلباو

علق جون أوريارتي رئيس أتلتيك بيلباو على الأخبار التي تتحدث عن رغبة برشلونة في ضم نيكو ويليامز جناح فريقه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وبعد تألق نيكو ويليامز مع منتخب إسبانيا في يورو 2024، ودوره الكبير في تتويج اللاروخا باللقب، أصبح هدفًا لعدة أندية أبرزها برشلونة الذي حاول الحصول على خدماته.

وقال أوريارتي خلال تصريحات نقلتها صحيفة "سبورت" الإسبانية: "نحن هادئون، أريد القول إنه إذا كانت هناك فترة تعاقدات، فمن الطبيعي أن يثير لاعبونا الاهتمام بالسوق".

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وأضاف: "حالة نيكو ويليامز أمر طبيعي بالنسبة له، أن يكون تحت أعين الجميع، ولكن حدث أشياء لم نحبها، مثل عدم الاحترام وأخذ الأشياء كأمر مسلم به والتي لن تحدث، ولكن عليك أن تفعل هذا الأمر باحترام وتحافظ على الأسلوب".

واختتم رئيس أتلتيك بيلباو تصريحاته مُشيدًا بالألماني هانسي فليك مدرب برشلونة، حيث قال: "أحببت فليك عندما قال أنه لن يتحدث عن نيكو لأنه لاعبًا في فريق آخر".