أوروجواي مهدد بخسارة لاكسالت لنهاية كوبا أمريكا

ما هي أحدث تطورات إصابة لاكسالت

يواجه منتخب أوروجواي خطورة فقدان خدمات دييجو لاكاسالت، مدافع ميلان، لنهاية كوبا أمريكا.

لاكاسالت تعرض لإصابة أمام منتخب اليابان وخرج بعد 26 دقيقة فقط.

وقال الاتحاد الأوروجوائي لكرة القدم في بيان رسمي إنّ الفحوصات الأولية أكدت تعرض اللاعب لإصابة في الأوتار إلا أنّه لا يوجد أي مؤشرات لقطع في الأربطة.

وأوضح أنّ اللاعب بحاجة إلى راحة مما يرجع غيابه عن مباراة تشيلي، كما سيتم إجراء فحوصات إضافية لمعرفة موقفه من الاستمرار في البطولة.

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وكان السيليستي قد خسر خدمات ماتياس فيتشينو الذي تعرض لإصابة أمام إكوادور في الجولة الأولى من مباريات المجموعة الثالثة.

جدير بالذكر أنّ أوروجواي ضمنت التواجد في ربع النهائي بعد التعادل مع اليابان والوصول إلى 4 نقاط.