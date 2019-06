أوروجواي تصل للهدف الـ 400 في كوبا أمريكا

وصل منتخب أوروجواي إلى الهدف رقم 400 في بطولة كوبا أمريكا بعد تسجيل نيكولاس لوديرو أول الأهداف أمام إكوادور.

الشوط الأول من مباراة أوروجواي وإكوادور انتهت بتقدم السيليستي بثلاثية نظيفة ليقترب بطل نسخة 2011 من نقاط المباراة الثلاثة.

وأصبح أوروجواي ثالث أكثر الفرق تسجيلًا للأهداف في كوبا أمريكا خلف الأرجنتين (455) والبرازيل (408) وبعد تسجيل الهدفين وصل إلى 402 هدفًا في تاريخه بالبطولة.

