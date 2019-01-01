أودينيزي يحدد سعر بيع لاعبه دي بول لانتر

إنتر يرغب في التوقيع مع اللاعب الأرجنتيني خلال يناير القادم

أشارت تقارير صحفية، إلى أن أودينيزي حدد سعر التخلي عن لاعبه الأرجنتيني رودريجو دي بأول لنادي إنتر.

ويسعى النيراتزوري إلى تدعيم خط وسطه خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة، بالتعاقد مع اللاعب الأرجنتيني.

ووفقاً لموقع كالتشيو ميركاتو، فإن إدارة أودينيزي ستبيع لاعبها صاحب الـ 25 عاماً، مقابل 30 مليون يورو.

وأكد المدير الرياضي لنادي أودينيزي، أن فريقه لن يمكنه الحفاظ على اللاعب إذا وصله العرض المناسب التي حددته الإدارة.

متوسط الميدان الأرجنتيني ظهر مع أودينيزي هذا الموسم في 10 مباريات بالدوري، سجل خلالها هدفاً واحداً وصنع آخر.

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إنتر يتصدر جدول ترتيب الدوري برصيد 31 نقطة، وبفارق نقطة وحيدة عن يوفنتوس المتصدر، بينما يحتل أودينيزي المركز الثاني عشر برصيد 14 نقطة.

جدير بالذكر أن دي بول انضم إلى فريقه الحالي في 2016، قادماً من راسينج كلوب الأرجنتيني ليشارك مع الفريق حتى الآن في 120 مباراة سجل خلالهم 19 هدفاً.