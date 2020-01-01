أودوي يتعافى من كورونا وعودة مركز تدريبات تشيلسي للعمل

لامبارد يؤكد تحسن حالة هودسون أودوي وتشيلسي يعلن عودة العمل لمركز تدريباته المغلق

يعود مركز تدريبات تشيلسي في كوبهام للعمل من جديد بعدما أغلق لفترة بعد إصابة كالوم هودسون أودوي بفيروس كورونا.

وكان هودسون قد أصيب بالفيروس ومعه في نفس اليوم مدرب أرسنال مايكل أرتيتا ليتم تعليق منافسات كرة القدم المحلية في إنجلترا.

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ولكن بعدما تم تعقيم المركز والتأكد من عدم إصابة أي من اللاعبين الآخرين بالفيروس، ستعود الحياة إليه من جديد بداية من الغد.

وهناك بعض الأندية الإنجليزية التي ألزمت لاعبيها بالعودة إلى التدريبات بعد نهاية العطلة الأسبوعية، بينما فضلت بعض الأندية الأخرى ترك اللاعبين في منازلهم لحمايتهم من فيروس كورونا.

وحول الحالة الصحية لنجم الفريق الشاب هودسون أودوي والذي يعد أول اللاعبين الإنجليز الذين يتعرضون للإصابة بالفيروس الجديد، يبدو أن الأمور أصبحت أفضل.

وطمأن المدير الفني لتشيلسي فرانك لامبارد الجماهير والمتابعين على الحالة الصحية لأودوي مؤكدًا أن كل شيء يمر في اتجاه إيجابي وأن اللاعب يتحسن.

وأضاف: "إنني أدرك بالطبع أنه لا يمكن للجميع أن يتعافوا من هذا الفيروس، لذا فإنني أحث كل مجتمع كرة القدم والرياضة على الاستمرار في التصرف بمسؤولية والبحث عن صحة الآخرين"

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يذكر أن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز من المفترض أن تعود في الثالث من إبريل المقبل، ولكن بالنظر إلى تطورات الوضع الحالي لا يتوقع أن يتم حدوث ذلك.