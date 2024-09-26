"عليه بعدم التحدث" .. رئيس خيتافي ينتقد لاعبه قبل مواجهة برشلونة بسبب العنصرية

رئيس خيتافي يطالب بعدم معاقبة لاعبه

عبر أنخيل توريس رئيس نادي خيتافي، عن انزعاجه من تصريحات لاعبه كريستانتوس أوتشي، بشأن حكام الدوري الإسباني، وذلك بعدما أكد على أنه تعرض للعنصرية.

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وكان أوتشي قد أكد خلال تصريحات عبر شبكة "ESPN Africa" على أن الحكام سيئون للغاية، حيث قال: "لقد ركلوني والحكم يطلب مني النهوض، عليك أن تحتسبها وواجهت حالات العنصرية في أول مباراة لي مع الفريق، إذ صرخت الجماهير في وجهي (أنت أسود).

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وبعد خسارة خيتافي من برشلونة قال توريس ردًا على تصريحات أوتشي: "على الصحفيون أن يحترموا الأشخاص الذين يأتون أكثر، لأنهم يخيفونهم، ولا أريد إلقاء اللوم على الشخص الذي أجرى المقابلة، ولكن يتعين على اللاعب عدم التحدث من الآن فصاعدًا".

وواصل: "لا أريد أن أبرر، ولكن الشخص الذي لا يتحدث الإسبانية لا يستطيع التعبير عما يريد، ولكن يبدو لي أن الصحفي هو المسؤول أكثر، لأنه يسأله عن هذه الأشياء، ما يسمعه ما هو عليه سمعنا من الجميع، ويخطر على بال اللاعب أن يقول ذلك، ولكن إذا لم يفهم فلا يمكنه أن يخبرك بذلك، يجب أن تكون أكثر صحة واحترامًا في التعامل مع هذه الأشياء".

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وأضاف رئيس خيتافي: "عندما يبقى هنا لمدة عام أو 2، دعه يفهم اللغة الإسبانية أولًا، ثم دعه يقول ما يريد، ولكن الآن الوضع غير ملائم للتحدث معه، ونأمل أن تفهم اللجان المعنية ذلك وأن يكون مجرد تحذير، والمسؤولون الصحفيون يجب إلقاء اللوم على الكثير منهم، لأن الصحفي طرح هذا السؤال على لاعب وصل منذ شهر ونصف فقط!".

واختتم توريس تصريحاته قائلًا: "سأتحدث مع أوتشي وسأرى الحوار الصحفي بالكامل، لقد ارتكب خطأً كاملًا، إن هذا ليس السؤال الصحيح لصبي وصل للتو لا يبرر، إذا لقد قال ذلك وعليه أن يتحدث بالسوء عن أي شخص وليس الحكام فقط".