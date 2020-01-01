أوبلاك: لعبنا مباراة رائعة وعلينا رفع رؤوسنا

لسوء الحظ..

أعرب يان أوبلاك، حارس مرمى أتلتيكو مدريد، عن خيبة أمله لخسارة السوبر الإسباني أمام ريال مدريد بركلات الترجيح.

الوقت الأصلي انتهى بالتعادل السلبي وكذلك الوقت الإضافي، ليلجأ الفريقان لركلات الترجيح والتي ابتسمت لريال مدريد بعد إهدار توماس بارتي وساؤول لأول ركلتين.

وبعد المباراة تحدث أوبلاك وقال "لعبنا مباراة رائعة خلال 90 دقيقة ولكن في النهاية لم تسر الأمور كما تمنينا وتمت معاقبتنا. لسوء الحظ، سجلوا ولم نستطع أن نسجل.".

كما أضاف "علينا أن نرفع رؤوسنا إلى الأعلى ونفكر في المستقبل. لقد سيطرنا على المباراة بشكل جيد، كانت لديهم بعض الدقائق من الخطورة ولكننا أيضًا كُنّا خطرين.".

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وطُرد فيدريكو فالفيردي في الوقت الإضافي بعد تدخل عنيف منه، وعقّب الحارس السلوفيني على ذلك بقوله "ليس من الجيد أن نرى ذلك، لقد أعاق فرصتنا المحققة، بطاقة حمراء واضحة.".

وأتم "لقد هنأت لاعبي ريال مدريد، لقد فازوا، لقد خاب أملنا. أردنا الفوز بهذه الكأس ولكن لم نحصل على الحظ الكافي لإدراك غايتنا.".

يذكر أن أوبلاك قد فشل في التصدي لأي ركلة ترجيحية، لكنه كان من نجوم مباراة برشلونة في نصف النهائي بعدما قدّم عددًا كبيرًا من التصديات الحاسمة التي أهلت الروخيبلانكوس للنهائي.