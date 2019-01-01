أوبلاك: جواو فيليكس مستقبل أتلتيكو وسيميوني يحذب النجوم

تعرف على تصريحات أوبلاك حول فيليكس وسيميوني

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أكد يان أوبلاك، حارس مرمى أتلتيكو مدريد، أنّ جواو فيليكس قادر على أن يكون الأفضل في المستقبل مشيدًا بقدرة المدرب دييجو سيميوني على جذب اللاعبين المتألقين.

فيليكس انضم إلى أتلتيكو مدريد في أغلى صفة بتاريخ الروخي بلانكوس مقابل 126 مليون يورو.

وقال أوبلاك في تصريحات لصحيفة "آس" الإسبانية: "جواو يمتلك موهبة كبيرة ولديه القدرة على التطور والنمو وواثق من أنّه اختار المكان الأفضل بالنسبة له مع مدرب كبير قادر على تعليمه الكثير من الأمور. ولو استمر اللاعب على هذا النحو سوف يصبح من الأفضل في العالم مستقبلًا".

وواصل: "نحتاج للوقت للتعرف أكثر على بعضا البعض ولكن من خلال الفترة الأخيرة أرى أنّه لاعب بإمكانيات عالية ولديه الرغبة في التعلم ويهدف إلى تقديم الأفضل لأجل الفريق وهذا يجعلني متفائل بوجوده".

وحول مواجهة خيتافي في الجولة الأولى من الدوري الإسباني، علّق صاحب الـ 26 عامًا: "هدفنا الفوز بالمباريات والألقاب ونتمنى في الموسم الجديد أن نحقق بطولة".

واختتم: "المدرب، دييجو سيميوني، يعرف الفريق جيدًا والجمهور يحبه كثيرًا ولقد نجح خلال السنوات الماضية في تقديم الأفضل لنا والأهم من ذلك قدرته الدائمة على إقناع اللاعبين المميزين بالانضمام إلى أتلتيكو مدريد".

جدير بالذكر أنّ أتليتكو مدريد خرج دون أي لقب الموسم الماضي وجاء في المركز الثاني بالدوري الإسباني.