أوباميكانو يُلمح إلى مغادرته لايبزيج وترقب إنجليزي للموقف

هل نراه قريبًا في البريميرليج؟

ألمح دايوت أوباميكانو، لاعب لايبزيج، إلى أنه قد يغادر فريقه في الفترة المقبلة، لكنه عاد وأكد على أن تركيزه الحالي ينصب على ما يقدمه لصالح النادي الألماني.

وانضم أوباميكانو إلى لايبزيج في شتاء 2017 قادمًا من سالزبورج نظير عشرة ملايين يورو، وخاض منذ ذلك الحين 115 مباراة في مختلف المسابقات وكان أحد أهم دعائم وصول فريقه لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي.

وبعد التألق اللافت للنظر وبعد انضمامه للمنتخب الفرنسي، بدأت الأندية الإنجليزية في محاولات التعاقد مع أوباميكانو، ويُعد مانشستر يونايتد هو النادي الأكثر اهتمامًا بتوقيع صاحب الـ21 عامًا.

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الدولي الفرنسي في تصريحات للصحافة تحدث عن مستقبله بقوله "في الوقت الحالي أنا مع لايبزيج، لكن صحيح أنني تمكنت من المناقشة مع بعض الأندية الأخرى".

كما أضاف "كما قلت، في الوقت الحالي أركز على لايبزيج وسأواصل اللعب هنا، بعد ذلك سنرى ما سيحدث".

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وأتم "أنت لا تعرف أبدًا ما يمكن أن يحدث في موسم كرة القدم".

مانشستر يونايتد لا يزال يبحث عن مدافع لترميم دفاعات كتيبة أولي جونار سولشاير، ويتوقع أن تبلغ قيمة أوباميكانو ما يصل إلى 50 مليون يورو.

يذكر أن أوباميكانو جدد عقده مع لايبزيج ليبقى حتى صيف 2023 في ملعب ريد بول، وهذا العقد على الأرجح يتضمن شرطًا جزائيًا على شاكلة عقد تيمو فيرنر السابق.