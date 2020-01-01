أوباميانج ينتظر برشلونة ويرفض التجديد لآرسنال

بيير إيمريك أوباميانج نجم فريق آرسنال يرفض التجديد لآرسنال ويماطل من أجل الانضمام لبرشلونة.

كشفت تقارير صحفية إنجليزية اليوم أن النجم الجابوني بيير إيمريك أوباميانج لا يزال يفكر بشكل جدي في الانضمام لصفوف برشلونة.

جاء هذا بحسب ما ذكرت شبكة "سكاي سبورت" والتي أكدت أن اللاعب رفض عدة عروض من آرسنال لتجديد تعاقده في الفترة الماضية.

وتهرب اللاعب من عدة محاولات من جانب النادي للتفاوض على عقده الجديد في صفوف المدفعجية، أملًا في عودة برشلونة لطاولة المفاوضات لضمه.

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وكان برشلونة قد أبدى رغبة في الحصول على أوباميانج في يناير الماضي، بعدما تعرض لاعبهم لويس سواريز للإصابة وتأكد غيابه حتى يونيو.

ويملك اللاعب تعاقدًا مع ناديه آرسنال يستمر حتى نهاية الموسم المقبل، أي أنه يستطيع التوقيع لبرشلونة دون مقابل مادي في يناير المقبل.

وكشفت تقارير صحفية عديدة أن أوباميانج ضمن خطط برشلونة ليكون بديل اللاعب لاوتارو مارتينيز نجم إنتر حال فشلت صفقة ضمه.

جدير بالذكر أن أوباميانج كان قد انضم لصفوف آرسنال قادمًا من بوروسيا دورتموند في يناير عام 2018 مقابل حوالي 65 مليون يورو.