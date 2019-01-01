أوباميانج يُقرر الرحيل عن أرسنال في يناير ووجهته الدوري الإسباني

تقارير صحفية تؤكد الأمر..

تداولت تقارير صحفية إنجليزية عزم بيير إيميريك أوباميانج مُغادرة فريقه أرسنال خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، على أن يتوجه صوب الدوري الإسباني.

ويعيش أرسنال حالة من التخبط الكبير هذا الموسم، حيث يحتل المركز الثاني عشر بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 24 نقطة، مع تولي مايكل أرتيتا مهام الإدارة الفنية منذ أسبوع خلفًا للمقال أوناي إيمري.

وبحسب أحد الصحفيين المقربين من الدوائر اللندنية، فإن وكيل أوباميانج قد أبلغ إدارة أرسنال برغبة موكله في الرحيل عن ملعب الإمارات خلال نافذة الانتقالات التي ستفتح أبوابها خلال الساعات القليلة المقبلة.

ريال مدريد هو أحد الفرق المهتمة بخدمات صاحب الـ30 عامًا، في الوقت الذي تضع إدارة برشلونة أيضًا أعينها نصب الدولي الجابوني ليكون بديلًا للويس سواريز في مركز المهاجم الصريح.

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أوباميانج له تاريخ طويل من محاولة التقرب من ريال مدريد على وجه الخصوص، فأثناء وجوده في بوروسيا دورتموند ألمح مرارًا وتكرارًا أنه يود الانضمام إلى السانتياجو برنابيو يومًا ما، لكن لم تصغ أبدًا إدارة فلورنتينو بيريز له.

وشارك أوباميانج هذا الموسم في 24 سجل خلالها 15 هدفًا وصنع هدفًا واحدًا بين بطولتي الدوري الإنجليزي والدوري الأوروبي، ويحل وصيفًا للهداف جيمي فاردي في جدول هدافي البريميرليج.

جدير بالذكر أن أوباميانج يحمل حاليًا شارة قيادة أرسنال بعد تجريد جرانيت تشاكا منها في أعقاب شجاره الشهير مع الجماهير خلال مباراة كريستال بالاس.