أوباميانج يرد على الانتقادات الخاصة بشارة القيادة

إيمريك أوباميانج نجم أرسنال يرد على الانتقادات التي يتلقاها بسبب ارتداء شارة قيادة الفريق.

أعرب اللاعب الجابوني بيير إيمريك أوباميانج عن انزعاجه من الانتقادات التي يتلقاها في الأيام الأخيرة بسبب حصوله على شارة القيادة في صفوف أرسنال.

جاء هذا في رسالة نشرها اللاعب عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي الشهير "إنستجرام" وأكد خلالها أنه لا يهتم كثيرًا لمثل تلك الأحاديث.

وكتب أوباميانج: "عندما وصلت للجابون سمعت الكثير من الكلام الغير منطقي بشأن شارة القيادة الخاصة بالفريق".

وأضاف: "أنا يمكنني أن أتحدث مع أي شخص أحب أن أتحدث معه، ولو كان ذلك الحديث يزعج أحدهم فالجميع يعرف ما الذي يجب عليه أن يفعله".

آرسنال يجدد الثقة في إيمري

وكان أوناي إيمري قد قرر أن يمنح أوباميانج شارة القيادة عقب أزمة اللاعب جرانيت جاكا الأخيرة والتي فقد بسببها مزايا القائد في صفوف المدفعجية.

وقال إيمري: "أوباميانج كان هداف الموسم الماضي في الدوري الإنجليزي ورغم ذلك فهو في حاجة للوقت حتى يتحمل المسؤوليات بشكل كامل، لكننا سندعمه بكل ما يتطلب الأمر".

وأكمل: "كل لاعب والجميع هنا سيدعم الأربعة قادة الخاصين بالفريق وسيكون معظم الدعم له كونه القائد الأول، لقد تحرك خطوة كبيرة نحو تحمل المسؤولية".

جدير بالذكر أن أرسنال يحتل في الوقت الحالي المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد ١٧ نقطة جمعها من أربعة انتصارات فقط وخمسة تعادلات.