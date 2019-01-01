أوباميانج يؤكد تخصصه في "الظهور الأول" بكأس الاتحاد الإنجليزي

البدايات دائماً مميزة للجابوني مع المدفعجية منذ انتقاله للفريق في أي بطولة جديدة يلعب بها

واصل بيير أيميريك أوباميانج مهاجم أرسنال، هواية له مع المدفعجية منذ انضمامه للفريق، بالتسجيل في شباك مانشستر يونايتد بكأس الاتحاد الإنجليزي.

الدولي الجابوني انضم لأرسنال خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، قادماً من نادي بوروسيا دورتموند الألماني.

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أوباميانج نجح في التسجيل بأول مباراة له مع المدفعجية في شباك إيفرتون، بافتتاح مشاركاته في البريميرليج.

وتمكن أيضاً من هز شباك فورسكلا بولتافا بالدوري الأوروبي، في أول ظهور له مع الفريق بالدوري الأوروبي.

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واليوم سجل صاحب الـ29 عاماً في شباك مانشستر، في المباراة الأولى له بكأس الاتحاد، ليقلص الفارق وتصبح النتيجة 2/1 للشياطين الحمر بعد نهاية الشوط الأول.

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ويمتلك أوباميانج سجلاً مميزاً مع المدفعجية هذا الموسم، حيث سجل 17 هدف حتى الآن بكل البطولات.