أخيرًا، هوساوي على مقاعد بدلاء الأهلي أمام الوحدة

اللاعب غائب منذ عام تقريبًا

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أفادت صحيفة الرياضية السعودية أن محنة معتز هوساوي مدافع أهلي جدة السعودي الصحية قاربت على النهاية.

وكان المدافع السعودي قد تعرض لوعكة صحية بداية الموسم الماضي مما جعله يخضع لفحوصات طبية أكدت معاناته من انسداد في الشريان الرئوي وحاجته للراحة والبعد عن الجهد البدني الكبير والانتظام في العلاج المحدد، وهو ما أبعده عن اللعب خلال الموسم الماضي.

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وشارك هوساوي في تدريبات الأهلي الإعدادية للموسم الجديد بشكل طبيعي، وتواجد مع الفريق في معسكر النمسا قبل أن يتوجه إلى باريس للاطمئنان على صحته ونيل الضوء الأخير للعودة للعب المباريات، بعدما تجنب المشاركة في اللقاءات الودية بنصيحة من أطبائه.

وقد نال اللاعب الفعل الضوء الأخير للعب ودخل تدريبات فريقه الجماعية، ومن المتوقع أن تشهد مباراة الوحدة في الجولة الثالثة من الدوري السعودي تواجده على مقاعد بدلاء ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية "الجوهرة المشعة"، والمحدد له يوم 14 سبتمبر القادم.