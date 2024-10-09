"الدفع عنده مثل السلام عليكم" ... دعوة نصراوية للتحقيق في أهداف ميتروفيتش مع الهلال

مهاجم الهلال أصبح حالة مثيرة للجدل في الملاعب السعودية

يبدو أن تألق ألكسندر ميتروفيتش مهاجم الهلال وأهدافه التي لا تنقطع على الملاعب السعودية دفعت المنافسين للتركيز على تحركاته ونهجه داخل منطقة جزاء الخصوم، حتى وصل الأمر إلى طلب التحقيق في طريقة تسجيله واعتماده "دفع" الخصم أسلوبًا له.

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المهاجم الصربي خاض 54 مباراة مع الهلال سجل بها 54 هدفًا وصنع 10، ويصفه الكثيرون بأنه المؤثر الأكبر في نتائج الزعيم محليًا وقاريًا، وقد دفع ذلك الإعلامي النصراوي عبد العزيز المريسل في البحث عن الطريقة الأفضل لإيقافه ليستنتج نقطة أخرى تمامًا.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

المريسل أوضح عبر منصة إكس أنه وبالعودة لأهداف صاحب الـ30 عامًا وجده يتعمد دفع خصومه لإبعادهم عنه والتعامل مع الكرة وحيدًا، متسائلًا إن كان هذا الدفع شرعي أم لا، وموجهًا ذلك السؤال إلى الحكام وكذلك إلى مدربي خصوم الهلال حول طريقة مواجهة ذلك الأسلوب حال كان قانونيًا.

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إذ كتب عبر إكس "عدت لبعض أهداف ميتروفيتش، وجدت أن دفع من يراقبه زي السلام عليكم. السؤال هل ما يقوم به ميتروفيتش دفع أو تنافس !؟ و إذا كان تنافس لماذا يحسب خطأ على لاعبين آخرين؟ و إذا كان دفع لماذا يحتسب هدف؟ نطرح هذا السؤال على دائرة التحكيم والمحللين التحكيميين وننتظر الإجابة".

المثير أن المريسل عرض مقطع فيديو يُظهر ميتروفيتش وهو يتدرب على تلك اللقطة بهدف إبعاد المدافع الذي يراقبه بعيدًا عنه، كما أوضح أحد المغردين ردًا على الإعلامي النصراوي أن اللاعب كان يستخدم نفس الأسلوب في الدوري الإنجليزي ولم يمنعه أحد أو يلغي أهدافه.