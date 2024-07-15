"سأكون أنانيًا في هذه الحالة"

أبدى ألفارو موراتا، قائد منتخب إسبانيا، سعادته القصوى برفع لقب يورو 2024، بعد الفوز على إنجلترا في المباراة النهائية (2-1) أمس الأحد على ملعب برلين الأولمبي في ألمانيا.

وقال موراتا، في مقابلة مع التلفزيون الإسباني: "شكرًا لجميع الأشخاص الذين آمنوا بنا ودعمونا، الرسائل الإيجابية تؤدي إلى أشياء إيجابية".

وردًا على سؤال "ماذا شعرت عندما رفعت الكأس؟"، علق: "أفكر في كل اللحظات منذ كان عمري 14 أو 15 عامًا مع المنتخب، وأتذكر جميع المدربين الذين علمونني".

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وواصل: "هذا ليس الوقت المناسب للحديث عن مستقبلي مع منتخب إسبانيا، سأكون أنانيًا، دعونا نستمتع بهذا التتويج، أود أن أبعث بتحية إلى زوجتي وعائلتي، وإلى أندريس إنييستا الذي لولاه ما لعبت هذه البطولة، وأيضًا بويان كركيتش".

وأوضح: "إنييستا وبويان عاشا لحظات مشابهة مثل تلك التي مررت بها، لكن في النهاية هناك شعاع نور، بدونهما لما كنت هنا في الوقت الحالي".

وعن الإشادة التي تلقاها من زملائه في المنتخب، ختم: "الأمر يستحق أكثر من تسجيل 20 هدفًا، لا أعلم إذا رأيتم، لكنني فعلت كل شيء، من إفساح المجال لزملائي والقتال، أنا أسعد إسباني في العالم".