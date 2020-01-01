ما هو عدد أهداف كريستيانو رونالدو بالرأس؟ وكم يبلغ طوله؟

أصبح رونالدو في السنوات الأخيرة ماكينة أهداف لا تتوقف عن التسجيل بأي طريقة ممكنة، فما هو طول كريستيانو رونالدو؟ وكم عدد الأهداف التي سجلها بالرأس؟

لا شك أن كريستيانو رونالدو هو واحد من أفضل لاعبي كرة القدم عبر التاريخ، وأنه أحد محطمي الأرقام القياسية الأبرز منذ بداية الساحرة المستديرة.

سجل رونالدو حتى الآن 626 هدفًا مع جميع الأندية التي لعب لها، والتي كان أولها سبورتنج لشبونة ثم مانشستر يونايتد فريال مدريد وأخيرًا يوفنتوس .

يتبقى هدفًا واحدًا فقط لكريستيانو لكي يدخل نادي المائة هدف مع منتخب البرتغال ، فحت الآن سجل 99 هدفًا في 164 مباراة خاضها بقميص برازيل أوروبا سواءً ودية أو رسمية.

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مع تقدم كريستيانو رونالدو في العمر وعدم قدرته على مداعبة كرة القدم بخفته ومهارته التي كانت في السابق، تفطن مدربه السابق زين الدين زيدان إلى هذه الحقيقة وبدأ في استغلال طوله وصفاته الجسدية التي تساعده على الارتقاء في الهواء بسهولة، وقاده للشباك بطريقة شبه جديدة عليه هي ضربات الرأس.

فكم هدفًا سجله كريستيانو رونالدو بالرأس؟ وما هو طوله؟

كم عدد أهداف كريستيانو رونالدو في مسيرته حتى الآن؟

ما هو طول كريستيانو رونالدو؟ وكم هدفًا سجله بالرأس؟

يبلغ طول كريستيانو رونالدو 187 سنتيمتر، وهو طول جيد بالنسبة للاعب كرة القدم ويمكن وصفه بأنه شبه مثالي، فهو ليس فارع الطول بما يؤثر على مهارته في المراوغة والركض بالكرة، وليس قصير بما يعيقه التعامل مع العرضيات والكرات العالية.

سجل رونالدو حتى الآن 108 هدفًا بالرأس مع جميع الفرق التي لعب لها ومع المنتخب البرتغالي ، وهو ما يشير إلى قدرته على التسجيل بهذه الطريقة.

بدأت قصة كريستيانو مع ضربات الرأس في مانشستر يونايتد ، وسجل 19 هدفًا مع الفريق خلال 7 سنوات، ثم توهج وأصبح هدافًا لا يشق له غبار في ريال مدريد ، وسجل معه 65 هدفًا بالرأس.

انتقل كريستيانو رونالدو بعد ذلك ليوفنتوس ، وقضى معه حتى الآن موسمين سجل خلالهما 10 أهدافٍ بالرأس، أما عن أهدافه مع المنتخب البرتغالي بهذه الطريقة فيبلغ عددها 14 هدفًا.