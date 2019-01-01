كم عدد الأهداف التي سجلها الأسطورة كريستيانو رونالدو طيلة مسيرته حتى الآن؟

حظى كريستيانو رونالدو بمسيرة حافلة بتحطيم الكثير من الأرقام بعد أن لعب للشبونة، اليونايتد، ريال مدريد ويوفنتوس، فكم عدد الأهداف التي سجلها في مسيرته؟

أبانوب صفوت | فيسبوك

لا يختلف إثنان على قدرات الأسطورة البرتغالية الحية كريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس حالياً وريال مدريد سابقاً، بسبب الثبات الرهيب على المستوى للدون طيلة السنوات الماضية، وقدرته على الحفاظ على تألقه حتى بعد أن تقدم في العمر ووصل إلى عامه الرابع والثلاثين ولكنه لازال يواصل صناعة الفارق ويكفي أنه تم بيعه بحوالي 100 مليون يورو في نفس السن الذي يهرب فيه النجوم الكبار إلى أمريكا والصين مجاناً.

تمكن رونالدو من الفوز بالكرة الذهبية خمس مرات بالإضافة إلى تحطيم الكثير من الأرقام القياسية طيلة مسيرته، ولم يعد من الصعب بالنسبة له صناعة أي أرقام خاصة به مهما كان الفريق الذي يلعب له، حيث استطاع النجاح في إنجلترا، إسبانيا ولازال يسعى لمواصلة العمل الرائع في إيطاليا تحت قيادة المدرب الجديد ماوريتسو ساري الذي تم تعيينه هذا الصيف خلفاً لماكسميليانو أليجري، وحتماً سيحاول الدون للتطور أكثر باللعب تحت قيادته.

لكن كم عدد الأهداف التي سجلها صاروخ ماديرا طيلة مسيرته؟ كيف كانت البداية مع سبورتينج، وكيف نضج مع مانشستر يونايتد وانفجر مع ريال مدريد؟ هذا ما سنعرفه في هذا التقرير

ما هو عدد أهداف رونالدو مع سبورتينج لشبونة؟

كانت موهبة كريستيانو رونالدو واضحة للجميع دون استثناء في سبورتينج لشبونة، يكفي أنه اللاعب الوحيد تقريباً في تاريخ النادي الذي لعب لمختلف الفئات العمرية تقريباً مروراً بفريق تحت 16 عاماً ونهايةً بالفريق الأول في موسم واحد، ولكن لم يكن الانبهار بسبب قدراته التهديفية أو ما شابه لأن هناك من كانوا أفضل منه في تلك الجزئية في نفس العمر تقريباً مثل رفائيل لياو، ولكن بسبب سرعته وقدراته المميزة على المراوغة.

لعب رونالدو مباراتين فقط مع رديف سبورتينج لشبونة دون أن يسجل أي أهداف، وشارك في 31 لقاء مع الفريق الأول ونجح في هز الشباك في خمس مناسبات فقط على الرغم أنه كان يبلغ من العمر 18 عاماً وهي أرقام تبدو هزيلة للغاية مقارنةً ببعض اللاعبين حالياً وهم في نفس العمر تقريباً مثل كيليان مبابي نجم هجوم باريس سان جيرمان، ومثل جواو فيلكس المنتقل حديثاً لصفوف أتلتيكو مدريد لتعويض رحيل جريزمان.

جذب رونالدو انتباه عدة أندية مثل ليفربول، آرسنال، برشلونة ومانشستر يونايتد الذي كان أكثر جدية في التعاقد معه بسبب مطالبة اللاعبين للسير أليكس فيرجسون بذلك بعد أن أُعجبوا بقدراته في المباراة الودية التي أُقيمت بين الطرفين في أغسطس من عام 2003 بمناسبة افتتاح خوسيه ألفالادي، ليقرر مدرب الشياطين الحمر الانصياع لنصيحة لاعبيه والتحرك لضم اللاعب فوراً، وتبدأ فترة جديدة أكثر تميزاً للنجم البرتغالي.

عدد الأهداف التي سجلها رونالدو مع سبورتينج لشبونة:

الفريق الفترة المباريات الأهداف التي سجلها سبورتينج لشبونة 2002 - 2003 31 5

كيف نضج رونالدو مع مانشستر يونايتد؟

كان كريستيانو رونالدو محظوظاً بالعمل تحت قيادة مدرب رائع مثل السير أليكس فيرجسون، الذي تعلم منه البرتغالي الالتزام واكتسب عقلية احترافية مميزة كانت لها الأثر الأكبر في تحقيقه لكل هذه الإنجازات حتى يومنا هذا، وكم كانت ثقة الأسكتلندي به كبيرة عندما منحه الرقم 7 الذي سبق وإن ارتداه جورج بيست وكانتونا، على الرغم أن اللاعب طلب الحصول على رقم 28 الذي كان يرتديه مع لشبونة.

لم تكن بداية رونالدو التهديفية مبهرة مع الشياطين الحمر في أول ثلاثة مواسم حيث تمكن من تسجيل 27 هدفاً في كل المسابقات، ولكن في الموسم الرابع فقط بدأ يتطور بشكل واضح وتمكن من إحراز 23 هدفاً، وكشف بعدها أن التدريبات الفردية له مع رينيه مولينستن ساهمت بشكل كبير في تطور حاسته التهديفية أمام المرمى بعد أن كان يبحث اللاعب عن الأهداف الجمالية فقط، أصبح أفضل في موقف واحد على واحد وأكثر جماعية.

استطاع رونالدو تقديم أفضل موسم له في إنجلترا 2007-08 حيث سجل 42 هدفاً في 49 مباراة لعبها في كل البطولات ليفوز بالحذاء الذهبي ويتوج بالكرة الذهبية الأولى له، وفي الموسم الأخير له مع الشياطين الحمر سجل 26 هدفاً فقط، ليرحل بعدها إلى ريال مدريد وبرغم توقعات السير أليكس فيرجسون أن هذه الخطوة ستدمر مستقبله، ولكنها كانت الأعظم على الإطلاق، ليكون إجمالي ما سجله مع مانشستر يونايتد هو 118 هدفاً في 292 مباراة.

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عدد أهداف رونالدو مع مانشستر يونايتد:

الفريق الفترة المباريات الأهداف التي سجلها مانشستر يونايتد 2003 - 2009 292 118

انفجار تهديفي لرونالدو مع ريال مدريد

على الرغم أن رونالدو كان من أفضل لاعبي العالم قبل قدومه إلى ريال مدريد، ولكنه حقبته مع الملكي كانت مغايرة تماماً وشهدت وصول اللاعب إلى مستوى آخر جعله يُقارن بميسي ويكون نداً له طيلة سنوات تواجدهما في إسبانيا، وبسببه أصبحت مباراة الكلاسيكو هي الأفضل في العالم، بعد أن وجد الغريم لاعباً يملك من الطموح ما يجعله مساوياً تماماً لموهبة البرغوث الأرجنتيني.

ساعد الحظ رونالدو مرة ثانية بالعمل تحت قيادة عقلية آخرى فريدة تتمثل في البرتغالي جوزيه مورينيو، الذي استفاد منه رونالدو كثيراً أيضاً وحقق بداية مميزة للغاية مع المرينجي حيث تمكن من تسجيل 33 هدفاً في موسمه الأول في كل البطولات، ومن ثم زاد معدله التهديفي إلى ما لا يقل عن 50 هدفاً في ستة مواسم متتالية، وفي أخر موسمين له مع الفريق أحرز ما لا يقل عن 40 هدفاً.

يتحدث بول كليمنت مساعد أنشيلوتي مدرب ريال مدريد السابق ويقول أن رونالدو لم يكن مرتاحاً عندما طلب منه الإيطالي المخضرم اللعب كمهاجم صريح استغلالاً لقدراته التهديفية المميزة، ولكنه استطاع مساعدته على التأقلم في الدور الجديد الذي لن يتطلب منه تأدية أي واجبات دفاعية وسيفيد فريقه بسبب قدرته على التسجيل من أنصاف الفرص وكذلك إجادته للضربات الرأسية وضربات الجزاء بشكل مخيف بسبب سعيه الدائم للمثالية، وكم كانت النتيجة مبهرة عندما أنهى الدون حقبته مع المرينجي وفي رصيده 450 هدفاً في 438 مباراة لعبها.

أهداف كريستاينو رونالدو مع ريال مدريد:

الفريق الفترة المباريات الأهداف التي سجلها ريال مدريد 2009 - 2018 438 450

بداية بطيئة أم عادية لرونالدو مع يوفنتوس؟

لم تكن بداية رونالدو مع يوفنتوس مبهرة أو خيالية كما ينتظر البعض، خاصةً بعد أن فشل اللاعب في قيادة البيانكونيري للعثور على القطعة الناقصة في دولاب بطولات الفريق وهي مسابقة دوري أبطال أوروبا، التي ودعها الفريق أمام أياكس في مفاجأة كبيرة غير متوقعة خاصةً بعد إقصاء أتلتيكو مدريد في مباراة كانت عنوانها أن الدون موجود ومصمم على قيادة فريقه الجديد للمجد الغائب.

يمكن القول بأن الموسم الأول لرونالدو مع يوفنتوس كان من أسوا مواسمه التهديفية منذ فترة طويلة، هل تأثر النجم البرتغالي بتقدمه في العمر؟ أم أنها بداية طبيعية له خصيصاً وأنه يلعب في دوري جديد ويحتاج إلى وقت من أجل التأقلم فيه، أم أن طريقة لعب المدرب ماسيميليانو أليجري والتي تعتمد على الدفاع بشكل كبير كان لها الأثر الأكبر في الحد من عدد أهداف اللاعب؟

استطاع رونالدو تسجيل 28 هدفاً فقط في 43 مباراة له في كل البطولات، وحقق لقب واحد وهو الدوري الإيطالي في موسم يبدو عادياً للغاية بسبب قدرة الفريق على الظفر بالكالتشيو واحتكاره في السنوات القليلة الماضية بدون صاروخ ماديرا، ولكن هناك تفاؤل كبير في أن تساعد الفلسفة الهجومية لماوريتسو ساري على الوصول برونالدو إلى مستوى مغاير، خاصةً وأن البرتغالي لم يسبق له العمل مع مدرب بهذه الأفكار الهجومية البحتة من قبل.

عدد أهداف رونالدو مع يوفنتوس: