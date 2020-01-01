ما هو عدد أهداف رونالدو مع يوفنتوس؟

انضم كريستيانو رونالدو إلى يوفنتوس قادماً من ريال مدريد في صفقة قياسية تمت بالصيف الماضي، فكم عدد الأهداف التي سجلها النجم البرتغالي في أول مواسمه؟

أبانوب صفوت | فيسبوك

انضم كريستيانو رونالدو إلى يوفنتوس في الصيف الماضي قادماً من صفوف ريال مدريد في صفقة قياسية بلغت 100 مليون يورو، وذلك على الرغم أن النجم البرتغالي تخطى عامه الثلاثين ولكن بسبب قدراته، خبرته الكبيرة تم دفع هذا المبلغ من أجل التعاقد معه حتى وإن كان في الرابعة والثلاثين من عمره، لأنه لازال يمكنه صناعة الفارق بسبب سعيه الدائم للحفاظ على لياقته.

كانت صفقة انتقال رونالدو إلى يوفنتوس مفاجئة للكثيرين بسبب سرعة أحداثها ولأن اللاعب نفسه كان قد صرح في وقت سابق بأنه يتمنى أن يعتزل مع الملكي، ولكن لأن المستقبل مهما خططنا له دائماً غامض، قرر الدون عقب الفوز بدوري أبطال أوروبا عام 2018 خوض تجربة جديدة بمجرد علمه بقرار زيدان وهو الابتعاد عن كرة القدم قليلاً.

استغل يوفنتوس فرصة سعي رونالدو لإضافة دافع جديد له من أجل أن يستكمل مسيرته بنفس القوة، وقام بالتعاقد معه ولكن كيف كان الموسم الأول له مع البيانكونيريو وكم عدد الأهداف التي سجلها؟ هذا ما سنعرفه في هذا التقرير.

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ما هو عدد أهداف رونالدو مع يوفنتوس في الدوري؟

احتاج رونالدو لبعض الوقت في بطولة الدوري من أجل أن يترك بصمته الأولى، ولكنها كانت مليئة ببعض المحاولات البائسة للتشكيك في قدراته بسبب عمره أولاً وانتقاله إلى دوري جديد يتم التباهي فيه بالكرة الدفاعية التي يسيطر نهجها على أغلب أفكار المدربين هناك، قبل أن يسجل أول أهدافه في الكالتشيو في مباراة ساسولو التي انتهت بفوز البيانكونيري

كالعادة أثبت رونالدو نفسه في المباريات الصعبة، وصنع هدفاً في الفوز بثنائية على لاتسيو في الجولة الثانية وصنع هدفين في لقاء نابولي الذي انتهى بفوز فريقه بثلاثة أهداف مقابل هدف في الجولة السابعة، وتمكن من إحراز هدف في مباراة القمة ضد ميلان بالدور الأول وفي اللقاء الذي جمعه ضد الإنتر بالدور الثاني وكان قد انتهى بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

أهداف رونالدو في الدوري الإيطالي:

البطولة المباريات الأهداف التي سجلها الدوري الإيطالي 48 37

كم عدد الأهداف الي سجلها رونالدو في دوري أبطال أوروبا؟

لم تكن بداية رونالدو مع يوفنتوس موفقة أبداً في دوري أبطال أوروبا، تلك البطولة التي تعاقد معه البيانكونيري خصيصاً من أجل أن يساعدهم على الفوز بها بعد أن فشل في التتويج بها منذ فترة طويلة، ومع أرقام البرتغالي المتميزة للغاية في هذه المسابقة، اعتقد مسئولو العملاق الإيطالي أن البرتغالي سيكون هو الحل من أجل إعادة الأمجاد القارية مرة آخرى في أقرب فرصة ممكنة.

تعرض رونالدو للطرد في أولى مشاركاته مع يوفنتوس في الأبطال أمام فالنسيا في المباراة التي بكى فيها اللاعب بشدة بسبب احساسه أنه طُرد ظلماً، ليغيب عن المواجهة التالية أمام يونج بويز السويسري ويعود مجدداً أمام فريقه السابق مانشستر يونايتد، قبل أن يسجل أول أهدافه الأوروبية مع السيدة العجوز في لقاء العودة الذي أُقيم في تورينو وانتهى بفوز الشياطين الحُمر.

على الرغم من خروج يوفنتوس من بطولة دوري أبطال أوروبا في ربع النهائي أمام أياكس في مفاجأة صادمة لأغلب المتابعين، ولكن لا يمكن إلقاء اللوم أبداً على رونالدو الذي سجل جميع أهداف فريقه في الأدوار الإقصائية وعددها أربعة، بدايةً بهاتريك العودة المذهلة أمام أتلتيكو مدريد عقب الخسارة في واندا ميتروبوليتانو بهدفين نظيفين، مروراً بإحرازه هدفي اليوفي أمام أياكس عقب التعادل 1-1 ذهاباً والخسارة 2-1 إياباً.

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عدد أهداف رونالدو مع يوفنتوس في دوري أبطال أوروبا:

البطولة المباريات الأهداف التي سجلها دوري أبطال أوروبا 15 8

ما هي إحصائية رونالدو في كأس إيطاليا؟

يمكن القول بأن بطولة كأس إيطاليا هي الوحيدة التي لم يقدم فيها رونالدو أي شئ يذكر في موسمه الأول مع يوفنتوس، بعد أن وع فريقه المسابقة في دور ربع النهائي عقب الخسارة أمام أتالانتا على ملعب أتليتي أزوري بنتيجة كبيرة بثلاثة أهداف نظيفة سجلها زاباتا "هدفين" والبلجيكي كاستاني "هدف".

شارك رونالدو مع يوفنتوس في مباراتين فقط من مسابقة كأس إيطاليا، أمام كلا من بولونيا وأتالانتا ولكنه فشل في صناعة أو تسجيل أي هدف في كلتا المباراتين، ليودع فريقه البطولة مبكراً بعد أن كان قد سيطر عليها في أخر أربعة أعوام منذ 2015 حتى 2018.

أهداف رونالدو مع يوفنتوس في كأس إيطاليا:

البطولة المباريات الأهداف التي سجلها يوفنتوس 2 0

ما الذي قدمه رونالدو مع يوفنتوس في كأس السوبر الإيطالي؟

قاد رونالدو فريقه الجديد يوفنتوس للفوز بكأس السوبر الإيطالي بعد أن سجل هدف اللقاء الوحيد، ليساعد في فوز البيانكونيري باللقب الثامن له في تاريخه بعد أن سجل الدون البرتغالي ثامن أهدافه في كل النهائيات التي لعبها في مسيرته مع أندية مانشستر يونايتد وريال مدريد، في المباراة التي أُقيمت بين الكبيرين في الشرق الأوسط وتحديداً في مدينة جدة السعودية.

بينما كانت النتيجة تشير إلى التعادل السلبي بين الطرفين حتى الدقيقة 60 من عمر اللقاء، تحرك رونالدو بشكل رائع بين قلبي دفاع ميلان مستغلاً كرة بينية مذهلة من البوسني بيانيتش ليرتقي لها برأسه ويسدد الكرة على المرمى ويفشل دوناروما في التصدي لها، ليمنح لفريقه الأسبقية والبطولة كلها، مع محاولات من لاعبي الروسونيري للاعتراض على الهدف بسبب الاشتباه في وجود تسلل، ولكن حكم اللقاء احتسب الهدف الغالي.

عدد أهداف رونالدو مع يوفنتوس في كأس السوبر الإيطالي: