أنييلي: لا نفكر في جوارديولا وهذا هو موقفي من ضم ميسي

أندريا أنييلي رئيس يوفنتوس يؤكد أنه لا يفكر في جوارديولا بالوقت الحالي ويوضح موقفه من انضمام ميسي للدوري الإيطالي.

أكد أندريا أنييلي رئيس نادي يوفنتوس إنه لا يفكر في الوقت الحالي في استقدام المدرب الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني الحالي لمانشستر سيتي.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها أنييلي وتطرق خلالها للحديث عن عدة أمور في مقدمتها لعب مواجهة يوفنتوس وإنتر خلف الأبواب المغلقة ومستقبل ليونيل ميسي وغيرها من الأمور.

وقال أنيلي: "جوارديولا؟ من لا يريده، لكننا لا نفكر فيه حاليًا مثل ذلك الحديث مجرد هرطقة في هذه المرحلة، نحن سعداء بوجود ساري معنا في يوفنتوس ومشروعه عمره ثلاث سنوات".

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وأضاف عن كونتي: "لقد جاء بالعديد من الألقاب ليوفنتوس ولذلك علاقتنا به جيدة للغاية ويعد من رموزنا، لقد أراد خوض التحدي في إنتر مع زهانج وأن يعيدهم للانتصارات وذلك الأمر يعجبني".

وأكمل عن انضمام ميسي للدوري الإيطالي: "مشاهدته بقميص أحد فرق البطولة الكبرى سيكون مذهلًا، لو امتلك كل فريق من المقدمة بطلًا سيكون ذلك في مصلحتنا جميعًا".

وأردف حول إمكانية إقامة مباراة إنتر ويوفنتوس خلف الأبواب المغلقة دون جماهير: "سنقوم بتقديم الدعم لأي خطوة تتخذ من أجل الصحة العامة".

جدير بالذكر أن مباراة يوفنتوس الأخيرة في الدوري ضد سبال تم تأجيلها بسبب انتشار مرض كورونا مؤخرًا، وتم اقتراح لعب المواجهات المقبلة دون جماهير.