أنيس البدري بدون إجازة من أجل العودة للمشاركة مع الاتحاد

البدري قد يعود إلى المشاركة مع الاتحاد في مباريات دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين بعد عشرة أيام

يأمل الجهاز الفني بنادي اتحاد جدة السعودي بقيادة المدير الفني الهولندي تين كات في تجهيز اللاعب التونسي أنيس البدري، الذي يُعاني من الإصابة مؤخرًا.

وقالت التقارير أن البدري قد يعود إلى المشاركة مع الاتحاد في مباريات دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين بعد عشرة أيام.

ويأمل المدرب الهولندي في تجهيز البدري للتواجد مع الفريق بشكل أساسي خلال الفترة المُقبلة، من أجل إنقاذ الفريق من مناطق الهبوط.

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ويتدرب البدري حاليًا بشكل يومي في عيادة النادي لإنهاء برنامجه التأهيلي بطلب من الهولندي تين كات، مدرب الفريق، على الرغم من منحه اللاعبين إجازةً بعد مباراة التعاون، أمس الأول.

كما يدخل اللاعب عبد الرحمن العبود تدريبات فريقه الجماعية اليوم بعد شفائه من الإصابة التي أبعدته عن الفريق في المباريات الماضية.

في إطار أخر، شدَّد المدرب الهولندي، على اللاعبين الذين لم يشاركوا في المباراة أمام التعاون، أمس الأول، الحضور إلى النادي، ومواصلة تدريباتهم على الرغم من منحه راحة للاعبين أمس.