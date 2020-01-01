أنيس البدري: الترجي لم يتأثر برحيل نجومه والجماهير وراء التتويجات

صانع ألعاب الترجي يتحدث عن السر وراء تتويجات فريقه.

يرى أنيس البدري، صانع ألعاب فريق الترجي التونسي، أن فريقه لم يتأثر برحيل عدد كبير من نجومه، خلال الموسمين الماضيين، وأنه حقق نتائج إيجابية، بالتتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا عامي 2018 و 2019.

البدري قال خلال تصريحات لموقع "العين" الإماراتي: "سر تماسك الترجي ترجع إلى اللاعبين والروح السائدة بينهم، هذا بجانب إحساسهم بالمسؤولية تجاه الكيان، ورغبتهم في تشريف النادي التونسي والحفاظ على سمعته".

أنيس البدري تابع: "رغم رحيل عدد كبير من اللاعبين المميزين، إدارة الترجي نجحت في تدعيم صفوف الفريق بلاعبين مميزين، استطاعت تعويض تلك الغيابات".

واختتم صانع ألعاب الترجي تصريحاته قائلًا: "لا يمكنني إغفال الدور الكبير التي تلعبه الجماهير، والتي تدفعه دائمًا للتتويج بالبطولات وتحقيق الإنجازات، دون النظر لوضع الفريق".

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ونجح الترجي في التتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا مرتين على التوالي، حيث توج عام 2018 على حساب الأهلي المصري، و2019 أمام الوداد المغربي.

النادي التونسي احتل المركز الخامس في بطولة كأس العالم للأندية الأخيرة، بعد الفوز على السد القطري بسداسية مقابل هدفين، في مباراة تحديد المركز الخامس.

ومن المقرر أن يواجه الترجي التونسي نظيره الزمالك المصري، في مباراة كأس السوبر الإفريقي، يوم 14 فبراير المقبل، في قطر.