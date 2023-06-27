"أنمار الحائلي يتعاقد مع نيمار العرب" .. نجم الأهلي في الطريق إلى الاتحاد؟

هل الصفقة حقيقية أم مجرد كذبة إعلامية؟!

صفقة قد تكون الأغرب في سوق الميركاتو السعودي الحالي؛ تلك التي ترددت أنباء باقترابها من الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد.

الاتحاد تعاقد في الميركاتو الصيفي الحالي - حتى الآن -، مع المهاجم الفرنسي الكبير كريم بنزيما، قادمًا من صفوف ريال مدريد الإسباني، بالإضافة إلى مواطنه نجولو كانتي، متوسط ميدان تشيلسي الإنجليزي.

وترددت أنباء، مساء يوم الثلاثاء، عن اقتراب العميد الاتحادي، من التعاقد مع سلمان المؤشر، جناح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، خلال الميركاتو الصيفي الحالي؛ ولمدة موسم رياضي واحد فقط.

وقبل التأكد من صحة هذا الخبر، تفاعلت الجماهير الاتحادية والأهلاوية على حدٍ سواء، مع الحدث؛ ما بين السخرية والتأييد للصفقة، باعتباره سيكون تدعيمًا للدكة، بالإضافة إلى أن اللاعب أيضًا من بين أفضل المراوغين في الملاعب السعودية.

وسخر أحد الحسابات بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، من الخبر؛ كاتبًا: "نيمار دا سيلفا راح للاتحاد.. هههههههه أقصد سلمان المؤشر"، في حين هاجم آخر الإدارة برئاسة أنمار الحائلي، واصفًا عملها بـ"التخريف" بعد التتويج بثنائية دوري روشن السعودي وكأس السوبر المحلي.

في حين قال حساب "Ahmad Alshomrani" الأهلاوي ساخرًا: "أقسم بالله أن الجار يستاهل سلمان المؤشر، ويأخذون معه عبد الباسط هندي ومحمد الربيعي".

جدير بالذكر أن المؤشر البالغ من العمر 34 سنة، يلعب مع النادي الأهلي منذ عام 2014؛ حيث سجل 31 هدفًا وصنع 34 آخرين، خلال 247 مباراة رسمية في مختلف المسابقات.