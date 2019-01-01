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من هو أنمار الحائلي رئيس الاتحاد الجديد؟ ومن هم أعضاء مجلس إدارته؟

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كل ما تريد معرفته عن رئيس الاتحاد الجديد أنمار الحائلي، من هو؟ ومن هم أعضاء مجلس إدارة العميد الجدد؟ وما هي سيرته الذاتية؟

 

ماجد جزر تويتر

عاد أنمار الحائلي رسميًا إلى رئاسة نادي الاتحاد السعودي مُجددًا، عقب تزكيته رئيسًا جديدًا في تاريخ العميد صاب التاريخ الطويل والإنجازات الكبيرة، لتنتهي فترة من الجدل حول مصير النادي والفريق الأول الذي عانى بشدة خلال الموسم الماضي 2018\2019 في دوري كأس الامير محمد بن سلمان للمحترفين.

نادي الاتحاد أعلن يوم الثلاثاء 18 يونيو 2019 ميلادياً، الموافق 14 شوال 1440 هجرياً عن تنصيب الحائلي رئيسا للنادي لمدة أربع سنوات قادمة، وحتى عام 2023.

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ونشر النادي في بيان رسمي عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "الأستاذ أنمار بن عبدالله الحائلي رئيساً لمجلس إدارة نادي الاتحاد".

وتسلم الحائلي مجسم مفتاح النادي الغربي من سلفه ناظر كرمزية لتولي زمام الامور في النادي وذلك، بعد إعلانه رئيساً عقب انتهاء الجمعية العمومية.

قدوم الرئيس الجديد للفريق الجداوي يأتي عقب رفض الرئيس الحالي لؤي هشام ناظر الترشح لرئاسة النادي والاكتفاء بما قدمه خلال الفترة الماضية أثناء تواجده كرئيس مؤقت.

وفيما يلي نستعرض لكم السيرة الذاتية لرئيس نادي الاتحاد الجديد ومن هم أعضاء مجلس الإدارة الجُدد :

من هو أنمار الحائلي رئيس الاتحاد الجديد؟

أنمار الحائلي من عشاق نادي الاتحاد، ويمتلك شعبية كبيرة بين جماهير الأصفر، وهو شاب عاشق لامتلاك السيارات الفاخرة التي تُعتبر هوايته حتى صار تاجر سيارات فارهة، يبلغ من العمر 33 عاماً.

في 6 سنوات وقبل أن يدخل العمل الرسمي في الاتحاد ضخ ما يقارب خمسين مليون ريال ما بين مكافآت وتكفله بصفقات محلية وأجنبية ويشاركه بالدفع صديقه أحمد كعكي نائبه الحالي في مجلس الإدارة.

الحائلي من أعضاء شرف نادي الاتحاد، وهو واحد من الداعمين وبقوة لنادي الاتحاد منذ أكثر من ثمانية أعوام، وهو من عشاق العميد، وأحد جماهيره المخلصين المحبين للنادي.

في 2017 أعلنت الهيئة العامة للرياضة والشباب في المملكة العربية السعودية عن القرار القاضي بتعيين عضو شرف نادي الاتحاد أنمار الحائلي في منصب رئيس نادي الاتحاد السعودي، وأن هذا التعيين سيستمر لمدة موسم واحد فقط، وقد تولى الحائلي رئاسة النادي خلفاً للرئيس السابق حاتم باعشن، أما عن طريقة اختيار الحائلي للرئاسة فكان من خلال الانتخابات الإلكترونية، حيث حصد أعلى الأصوات خاصة لأنه يعتبر واحد من أبرز وأهم الداعمين للنادي ، فيما ينتظر الجميع ما يقدمه الحائلي بعد هذا المنصب الجديد .

أعضاء مجلس إدارة الاتحاد

ضم مجلس إدارة نادي الاتحاد الجديد، حتى الآن، 9 أسماء قوية، بينهم الرئيس ونائبه، و7 أعضاء.

 وفيما يلي تشكيل مجلس إدارة الاتحاد الجديد..

- رئيس مجلس الإدارة: أنمار الحائلي.

- نائب رئيس مجلس الإدارة: أحمد كعكي.

- أعضاء مجلس الإدارة: إبراهيم بخيت، ممدوح الحربي، لؤي غلاييني، فيصل تركي، عبدالوهاب عابد، أحمد القطب، حسن باروم.

العضو المنصب
أنمار الحائلي  الرئيس المنتخب لنادي الاتحاد
أحمد كعكي نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد 
إبراهيم بخيت عضو مجلس إدارة الاتحاد المنتخب
ممدوح الحربي عضو مجلس إدارة الاتحاد المنتخب
لؤي غلاييني عضو مجلس إدارة الاتحاد المنتخب
فيصل تركي عضو مجلس إدارة الاتحاد المنتخب
عبدالوهاب عابد عضو مجلس إدارة الاتحاد المنتخب
أحمد القطب عضو مجلس إدارة الاتحاد المنتخب
حسن باروم عضو مجلس إدارة الاتحاد المنتخب

من هم الرؤساء السابقين لنادي الاتحاد؟

يعتبر أنمار الحائلي الرئيس رقم 44 في تاريخ النادي، وكان علي سلطان أول رئيس في تاريخ العميد والذي بدأ مشواره نادي 1927، وكان أخرهم لؤي هشام ناظر

الأستاذ أنمار بن عبدالله الحائلي رئيساً لمجلس إدارة نادي الاتحاد #انتخابات_نادي_الاتحاد pic.twitter.com/EbICmVGWCs

رؤساء الاتحاد السابقين:

الرئيس الفترة
 علي سلطان  1927–1930
  عبد العزيز جميل  1930–1934
حمزة فتيحي  1934–1937 
 محمد سعيد فريج  1937–1949
عبد العزيز جميل  1949–1950  
  عبد الرحمن المله  1950
 سليمان تركي  1950–1954
 عبد الحميد مشخص  1954–1956 
عبد اللطيف لنجاوي  1956–1959 
عبد الرزاق متبولي 1959–1960 
يوسف الخلاوي 1960–1962 
  فتحي أبو الجدايل  1962–1966
يوسف الطويل  1966–1967 
  غازي سلطان 1968–1970
مازن فرعون  1970–1973 
  إسماعيل مناع 1973–1974
 الأمير طلال بن منصور   1974 – 1981
 إبراهيم أفندي  1981–1983
يوسف الطويل  1966–1967 
  غازي سلطان 1968–1970
مازن فرعون  1970–1973 
  إسماعيل مناع 1973–1974
 الأمير طلال بن منصور   1974 – 1981
 إبراهيم أفندي  1981–1983
 الأمير طلال بن منصور  1983–1985
 د. عبد الفتاح ناظر  1985–1987
  م. حسن لنجاوي  1988–1989
 د. عبد الفتاح ناظر 1989–1990
 د. عدنان جمجوم 1990–1991
احمد مسعود 1991–1993 
 د. عبد الفتاح ناظر 1993–1994
 د. عدنان جمجوم  1994–1996
طلعت لامي 1996–1999 
 احمد مسعود  1999–2002
 م. حسن جمجوم  2002–2003
م. جمال أبو عمارة  2003 
عمنصور البلوي   2003 – 2007 
 م. جمال أبو عمارة  2007 – 2009
  د. خالد المرزوقي  2009 –  2010
   م. إبراهيم علوان  2010 – 2011
 اللواء محمد بن داخل  2011 – 2012
 محمد فايز 
2012 - 2013
عادل جمجوم 2014 - 2015
إبراهيم البلوي 2015
أحمد مسعود 2015 - 2016
حاتم باعشن 2016 - 2017
أنمار الحائلي 2017
حمد الصنيع 2017
نواف المقيرن 2018 - 2019
لؤي هشام ناظر 2019
أنمار الحائلي الرئيس الحالي
 

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