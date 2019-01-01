من هو أنمار الحائلي رئيس الاتحاد الجديد؟ ومن هم أعضاء مجلس إدارته؟
ماجد جزر | تويتر
عاد أنمار الحائلي رسميًا إلى رئاسة نادي الاتحاد السعودي مُجددًا، عقب تزكيته رئيسًا جديدًا في تاريخ العميد صاب التاريخ الطويل والإنجازات الكبيرة، لتنتهي فترة من الجدل حول مصير النادي والفريق الأول الذي عانى بشدة خلال الموسم الماضي 2018\2019 في دوري كأس الامير محمد بن سلمان للمحترفين.
نادي الاتحاد أعلن يوم الثلاثاء 18 يونيو 2019 ميلادياً، الموافق 14 شوال 1440 هجرياً عن تنصيب الحائلي رئيسا للنادي لمدة أربع سنوات قادمة، وحتى عام 2023.
ونشر النادي في بيان رسمي عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "الأستاذ أنمار بن عبدالله الحائلي رئيساً لمجلس إدارة نادي الاتحاد".
🎥 تسليم مفتاح رئاسة نادي الاتحاد #انتخابات_نادي_الاتحاد pic.twitter.com/LKn6ZDMdBO
— نادي الاتحاد السعودي (@ittihad) June 18, 2019
وتسلم الحائلي مجسم مفتاح النادي الغربي من سلفه ناظر كرمزية لتولي زمام الامور في النادي وذلك، بعد إعلانه رئيساً عقب انتهاء الجمعية العمومية.
قدوم الرئيس الجديد للفريق الجداوي يأتي عقب رفض الرئيس الحالي لؤي هشام ناظر الترشح لرئاسة النادي والاكتفاء بما قدمه خلال الفترة الماضية أثناء تواجده كرئيس مؤقت.
وفيما يلي نستعرض لكم السيرة الذاتية لرئيس نادي الاتحاد الجديد ومن هم أعضاء مجلس الإدارة الجُدد :
من هو أنمار الحائلي رئيس الاتحاد الجديد؟
أنمار الحائلي من عشاق نادي الاتحاد، ويمتلك شعبية كبيرة بين جماهير الأصفر، وهو شاب عاشق لامتلاك السيارات الفاخرة التي تُعتبر هوايته حتى صار تاجر سيارات فارهة، يبلغ من العمر 33 عاماً.
في 6 سنوات وقبل أن يدخل العمل الرسمي في الاتحاد ضخ ما يقارب خمسين مليون ريال ما بين مكافآت وتكفله بصفقات محلية وأجنبية ويشاركه بالدفع صديقه أحمد كعكي نائبه الحالي في مجلس الإدارة.
الحائلي من أعضاء شرف نادي الاتحاد، وهو واحد من الداعمين وبقوة لنادي الاتحاد منذ أكثر من ثمانية أعوام، وهو من عشاق العميد، وأحد جماهيره المخلصين المحبين للنادي.
في 2017 أعلنت الهيئة العامة للرياضة والشباب في المملكة العربية السعودية عن القرار القاضي بتعيين عضو شرف نادي الاتحاد أنمار الحائلي في منصب رئيس نادي الاتحاد السعودي، وأن هذا التعيين سيستمر لمدة موسم واحد فقط، وقد تولى الحائلي رئاسة النادي خلفاً للرئيس السابق حاتم باعشن، أما عن طريقة اختيار الحائلي للرئاسة فكان من خلال الانتخابات الإلكترونية، حيث حصد أعلى الأصوات خاصة لأنه يعتبر واحد من أبرز وأهم الداعمين للنادي ، فيما ينتظر الجميع ما يقدمه الحائلي بعد هذا المنصب الجديد .
أعضاء مجلس إدارة الاتحاد
ضم مجلس إدارة نادي الاتحاد الجديد، حتى الآن، 9 أسماء قوية، بينهم الرئيس ونائبه، و7 أعضاء.
وفيما يلي تشكيل مجلس إدارة الاتحاد الجديد..
- رئيس مجلس الإدارة: أنمار الحائلي.
- نائب رئيس مجلس الإدارة: أحمد كعكي.
- أعضاء مجلس الإدارة: إبراهيم بخيت، ممدوح الحربي، لؤي غلاييني، فيصل تركي، عبدالوهاب عابد، أحمد القطب، حسن باروم.
|العضو
|المنصب
|أنمار الحائلي
|الرئيس المنتخب لنادي الاتحاد
|أحمد كعكي
|نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد
|إبراهيم بخيت
|عضو مجلس إدارة الاتحاد المنتخب
|ممدوح الحربي
|عضو مجلس إدارة الاتحاد المنتخب
|لؤي غلاييني
|عضو مجلس إدارة الاتحاد المنتخب
|فيصل تركي
|عضو مجلس إدارة الاتحاد المنتخب
|عبدالوهاب عابد
|عضو مجلس إدارة الاتحاد المنتخب
|أحمد القطب
|عضو مجلس إدارة الاتحاد المنتخب
|حسن باروم
|عضو مجلس إدارة الاتحاد المنتخب
من هم الرؤساء السابقين لنادي الاتحاد؟
يعتبر أنمار الحائلي الرئيس رقم 44 في تاريخ النادي، وكان علي سلطان أول رئيس في تاريخ العميد والذي بدأ مشواره نادي 1927، وكان أخرهم لؤي هشام ناظر
الأستاذ أنمار بن عبدالله الحائلي رئيساً لمجلس إدارة نادي الاتحاد #انتخابات_نادي_الاتحاد pic.twitter.com/EbICmVGWCs
— نادي الاتحاد السعودي (@ittihad) June 18, 2019
رؤساء الاتحاد السابقين:
|الرئيس
|الفترة
|علي سلطان
|1927–1930
|عبد العزيز جميل
|1930–1934
|حمزة فتيحي
|1934–1937
|محمد سعيد فريج
|1937–1949
|عبد العزيز جميل
|1949–1950
|عبد الرحمن المله
|1950
|سليمان تركي
|1950–1954
|عبد الحميد مشخص
|1954–1956
|عبد اللطيف لنجاوي
|1956–1959
|عبد الرزاق متبولي
|1959–1960
|يوسف الخلاوي
|1960–1962
|فتحي أبو الجدايل
|1962–1966
|يوسف الطويل
|1966–1967
|غازي سلطان
|1968–1970
|مازن فرعون
|1970–1973
|إسماعيل مناع
|1973–1974
|الأمير طلال بن منصور
|1974 – 1981
|إبراهيم أفندي
|1981–1983
|يوسف الطويل
|1966–1967
|غازي سلطان
|1968–1970
|مازن فرعون
|1970–1973
|إسماعيل مناع
|1973–1974
|الأمير طلال بن منصور
|1974 – 1981
|إبراهيم أفندي
|1981–1983
|الأمير طلال بن منصور
|1983–1985
|د. عبد الفتاح ناظر
|1985–1987
|م. حسن لنجاوي
|1988–1989
|د. عبد الفتاح ناظر
|1989–1990
|د. عدنان جمجوم
|1990–1991
|احمد مسعود
|1991–1993
|د. عبد الفتاح ناظر
|1993–1994
|د. عدنان جمجوم
|1994–1996
|طلعت لامي
|1996–1999
|احمد مسعود
|1999–2002
|م. حسن جمجوم
|2002–2003
|م. جمال أبو عمارة
|2003
|عمنصور البلوي
|2003 – 2007
|م. جمال أبو عمارة
|2007 – 2009
|د. خالد المرزوقي
|2009 – 2010
|م. إبراهيم علوان
|2010 – 2011
|اللواء محمد بن داخل
|2011 – 2012
|
محمد فايز
|
2012 - 2013
|عادل جمجوم
|2014 - 2015
|إبراهيم البلوي
|2015
|أحمد مسعود
|2015 - 2016
|حاتم باعشن
|2016 - 2017
|أنمار الحائلي
|2017
|حمد الصنيع
|2017
|نواف المقيرن
|2018 - 2019
|لؤي هشام ناظر
|2019
|أنمار الحائلي
|الرئيس الحالي