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"لعبنا أسوأ من أنفيلد" - كواليس خسارة برشلونة أمام غرناطة

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سقوط جديد للبلوجرانا هذا الموسم
هيثم محمد    فيسبوك      تويتر

كشفت تقارير صحفية كواليس ما دار في غرف خلع ملابس برشلونة بعد السقوط أمام غرناطة مساء السبت في الدوري الإسباني.

وسقط برشلونة بهدفين نظيفين أمام مضيفه مساء السبت ليتوقف رصيده عند سبع نقاط فقط، بينما تقدم غرناطة لصدارة الليجا مؤقتاً.

وكشفت "آس" عن كواليس ما دار بين لاعبي برشلونة بعد المباراة، والاتهامات المتبادلة بينهم في أعقاب الهزيمة التي تعرض لها الفريق.

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وذكر التقرير أن اللاعبين قالوا إن الأداء كان أسوأ من السقوط أمام ليفربول بأنفيلد الموسم الماضي، وأن الفرق أصبحت لا تحترم برشلونة.

برشلونة والبداية الأسوا منذ 25 عاماً

وأشار التقرير أن اللاعبين اتهموا بعضهم البعض بغياب الروح وعدم القدرة على تقديم أداءً جيدًا ومقنعًا.

ويعاني برشلونة هذا الموسم من تراجع وتذبذب الأداء محلياً وأوروبياً، وتم توجيه أصابع الاتهام للمدير الفني إيرنستو فالفيردي من قبل الإعلام والجمهور.

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