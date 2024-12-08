ظل عالقًا بسيارته لمدة 45 دقيقة .. الكشف عن تفاصيل صادمة في حادث ميشايل أنتونيو المروع

تعرف على تفاصيل حادث نجم وست هام وتفاصيل إصاباته

تعرض ميشايل أنتونيو مهاجم وست هام يونايتد لحادث مروع بسيارته أمس السبت، ليتم نقله جوًا إلى المستشفى، بعدما تسبب الحادث في أضرار جسيمة لسيارته.

وكشفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، عن أن نجم وست هام ظل عالقًا في سيارته الفيراري لمدة 45 دقيقة بعد اصطدامها بشجرة، حيث تم الكشف عن تفاصيل الإصابات الناتجة عن الحادث.

وأضافت الصحيفة أنه تم استدعاء فرق الإطفاء إلى شارع "هاي رود" في غابة إبنج في إسكس، في تمام 1:02 ظهر السبت، حيث وجدوا اللاعب صاحب الـ34 عامًا عالقًا في سيارته، وتم تحرير اللاعب في الساعة 1:45 ظهرًا بواسطة فرق الإنقاذ، ونقل إلى المستشفى جوًا".

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وأكدت الصحيفة على أنه قد يكون قد أصيب في ساقيه وتعرض لكسر في عظمة الفخذ، وهو يخضع لفحوصات في مستشفى وسط لندن، إذ بينت الصور أن الأضرار الجسيمة كانت في الجانب الأيمن من سيارة اللاعب.

وطلبت شركة إسكس الحصول على لقطات كاميرات المراقبة أثناء التحقيقات في التصادم الخطير في كوبس رو، الذي وقع بعد الساعة 12:50 ظهرًا.

وكان النجم الجامايكي قد تعرض لحادث سيارته اللامبورجيني والتي تبلغ قيمتها 210 ألف جنيه إسترليني عام 2019، بعدما اصطدم في مستودع قمامة بمنزل عائلي في بالهام جنوب لندن، حيث لم يستطع السيطرة على سيارته.

وكان أنتونيو قد كشف عن أنه يخضع للعلاج النفسي، بعد صراعات مع الصحة النفسية نتيجة طلاقه، حيث أكد على أن العلاج غير حياته، بعد أن كان في بدايته غريبًا.