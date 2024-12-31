الحسم خلال 3 أشهر .. جريزمان يحدد وجهته الجديدة "خارج أوروبا" ويلتزم بوعده لأتلتيكو مدريد!

الفرنسي لديه موسم آخر في عقده مع الروخيبلانكوس

كشفت تقارير صحفية، عن موقف النجم الفرنسي أنطوان جريزمان، لاعب أتلتيكو مدريد من الاستمرار مع الفريق الإسباني حتى نهاية عقده في يونيو 2026.

أنطوان جريزمان (33 عامًا) يعتبر أحد أهم الأعمدة الأساسية في تشكيلة المدرب دييجو سيميوني، حيث لعب هذا الموسم 25 مباراة، سجل خلالها 11 هدفًا وقدم 6 تمريرات حاسمة، ليجعل فريقه في منافسة شرسة مع برشلونة وريال مدريد على الليجا.

ووفقًا لصحيفة "آس" الإسبانية، فإن جريزمان سيحسم خلال شهر مارس المقبل، مصيره النهائي بشأن استكمال عقده مع الروخيبلانكوس (حتى صيف 2026) أو الرحيل لأي نادٍ آخر خارج أوروبا، ليضع كل الاحتمالات مفتوحة أمامه مع ترحيب النادي بقراره أي كان.

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وأعرب جريزمان عن اهتمامه بالانتقال إلى دوري المحترفين الأمريكي، مؤكدًا أن أتلتيكو مدريد سيكون آخر نادٍ له في أوروبا.

وأشارت الصحيفة، إلى أن هناك العديد من العوامل التي قد تؤثر في قرار النجم الفرنسي، بما في ذلك الرغبة في تحديات جديدة وقرار الأسرة وطموحاته الشخصية، وحتى الجو الثقافي والرياضي في الولايات المتحدة.

جريزمان لديه تجربة واسعة في أوروبا، حيث لعب مع فرق مثل أتلتيكو مدريد وبرشلونة، وحقق العديد من الألقاب والإنجازات، وسيمنحه الانتقال إلى الدوري الأمريكي، حيث يتواجد زملائه السابقين ليونيل ميسي وسيرجي بوسكيتس وجوردي ألبا في إنتر ميامي، فرصة جديدة للتألق وتقديم خبراته لجيل جديد من اللاعبين.

على الجانب الآخر، البقاء في أتلتيكو مدريد يمكن أن يكون له مزايا أيضاً، مثل الاستمرار في المنافسة في بطولات كبرى مثل دوري أبطال أوروبا، والحفاظ على التواجد في الأضواء الأوروبية.