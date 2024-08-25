أنشيلوتي يهدد نجوم ريال مدريد: الدكة مليئة بالنجوم ومبابي سيسجل في أي مركز!

أنشيلوتي يهدد لاعبي ريال مدريد...

طلب كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لنادي ريال مدريد، من لاعبي فريقه التحلي بالمزيد من المسؤولية خلال الفترة القادمة، ويعتقد المدرب الإيطالي، أن كيليان مبابي، نجم الفريق سيكون قادرًا على التسجيل في أي مركز.

ونجح ريال مدريد، في تحقيق فوزًا هامًا على بلد الوليد، بثلاثة أهداف دون رد، ضمن مباريات الجولة الثانية من الدوري الإسباني، والتي جمعت بينهما على ملعب سانتياجو برنابيو.

وقال أنشيلوتي في المؤتمر الصحفي للمباراة: "أعتقد أن اللاعبين عليهم تحمل المزيد من المسؤولية، لأن الفريق لديه الكثير من النجوم على مقاعد البدلاء، واللاعبون يؤدون بشكل جيد ويستحقون اللعب، لقد تحدثت معهم بالفعل في غرفة تبديل الملابس".

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وتطرق المدرب الإيطالي للحديث عن مشاركة مبابي مع الميرينجي وقال: "لا أعتقد أن مشاركته معنا في المركز رقم 9، ستؤثر عليه، إنه مهاجم مذهل وسريع ويتحرك بشكل جيد بدون كرة، إنه يستطيع التسجيل من أي مركز هو فيه".

وعن مشاركة لاعبي ريال مدريد الشباب، قال أنشيلوتي: "إندريك لديه إمكانيات كبيرة، وأظهرها بشكل واضح في كرة الهدف، إنه لاعب خطير للغاية في المساحات الصغيرة، كما كانت مباراة الليلة جزء من تقدم أردا جولر معنا".

وتابع: "جولر وإندريك، يحتاجان المزيد من الدقائق شيئًا فشيئًا حتى يتأقلموا، ويتحسنوا باستمرار كل يوم وكل مباراة يمكن أن تكون فرصة جيدة للوصول إلى المستوى المطلوب".