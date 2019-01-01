أنشيلوتي ينجح في أول اختبار له مع إيفرتون ويفوز على بيرنلي

نتيجة جيدة..

تمكن إيفرتون من تحقيق فوز عصيب على ضيفه بيرنلي بهدف نظيف، في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب جوديسون بارك في إطار الجولة التاسعة عشر من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز .

هذه هي المباراة الأولى لكارلو أنشيلوتي في منصب المدير الفني للتوفيز، وقد أظهر الفريق تقدمًا واضحًا وحقق الانتصار الأول له تحت إمرة بطل البريميرليج 2010.

هدف المباراة الوحيد خطفه كالفيرت ليونين في الدقيقة 80، في مباراة قدّم فيها إيفرتون ملحمة دفاعية وظهر بصورة منظمة إلى حد كبير.

هذا هو الفوز الثاني الذي يُحققه إيفرتون منذ أن تمت إقالة مدربهم الأسبق ماركو سيلفا، حيث انتصر فريق مدينة ليفربول على تشيلسي بثلاثية قبل أن يتعادل مع مانشستر يونايتد وأرسنال في الجولتين الماضيتين مع مدربه المؤقت دونكان فيرجسون.

أنشيلوتي يشبه كين ببلاتيني

كما يُعد هذا هو الفوز السابع على التوالي لكارلو أنشيلوتي وهو على رأس القيادة الفنية لأي فريق جديد، في رقم مميز حقًا يظهر معدن المدرب الإيطالي وتألقه الدائم في البدايات.

الفوز الهام رفع رصيد إيفرتون للنقطة 22 ويرتقي إلى المركز الثالث عشر من جدول ترتيب البريميرليج، بينما تجمد رصيد بيرنلي عند النقطة 24 وتراجع إلى المركز الحادي عشر.

يذكر أن أنشيلوتي قد ترك تدريب نابولي بعد أزمات مع الإدارة، ليقوم بتوقيع مخالصة مالية مع النادي الجنوبي ويوافق على عرض النادي الإنجليزي مساء السبت الماضي، وتواجد خلال مباراة أرسنال في المدرجات ثم تولى مقاليد الحكم في الجوديسون بارك.