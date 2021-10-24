أنشيلوتي يكشف مواساته لكومان بعد الانتصار عليه في الكلاسيكو!

ماذا دار بينهما؟

أعرب مدرب ريال مدريد كارلو أنشيلوتي عن سعادة كبيرة بالفوز على برشلونة في الكلاسيكو، معتبرًا أن هذا يمثل الكثير بالنسبة له قياسًا بحجم المباراة وقيمتها الضخمة.

ريال مدريد تقدم في الشوط الأول عبر دافيد ألابا، ثم نجح بالدقيقة 92 من قتل المباراة بهدف ثانٍ عبر لوكاس فاسكيز، وقلّص برشلونة بعد ذلك النتيجة بهدف البديل سيرخيو أجويرو.

هذا هو الفوز الأول لأنشيلوتي كمدرب لريال مدريد بملعب كامب نو، وهو ما زاد من قيمة الانتصار بالنسبة له، كما كشف عن الحديث الذي دار بينه وبين مدرب البرسا رونالد كومان.

ماذا قال أنشيلوتي عن الفوز في الكلاسيكو؟

في حديثه للصحافة، قال أنشيلوتي "لقد لعبنا بطريقة عملية، وقدمنا مباراة دفاعية جيدة جدًا وذكية، فشلنا في بعض التمريرات لكننا نجحنا في تسجيل الأهداف بالنهاية".

وتابع "الفريق يتمتع بالجودة وعلينا أن نستمتع بها، كانت مباراة صعبة وجودة الفوز تجعلنا سعداء. أنا سعيد لأننا فزنا بالكلاسيكو، إنها أهم مباراة".

وأردف "للأسف إنها مجرد ثلاث نقاط، لقد لعبنا بشكل جيد وكذلك فعلوا، أنت لا يمكنك إلقاء اللوم على أي شيء (برشلونة)".

كما أضاف متحدثًا عن دافيد ألابا "هذه التسديدات هي أحد مميزاته، لقد وجد المساحة وأنهى الكرة بصورة ممتازة للغاية".

وعن فينيسيوس "لعب مباراة جيدة جدًا، في كل مرة لمس بها الكرة خلق خطورة، كما أن كريم بنزيما ساعد الفريق كثيرًا اليوم".

ماذا قال أنشيلوتي عن إصابات ريال مدريد؟

وعن إصابة تيبو كورتوا، قال "كان يشعر بعدم الراحة، بدا الأمر جادًا، حافظت على آخر تبديل من أجله، لكنه على ما يرام الآن".

أما عن فيدي فالفيردي، فقال "أعتقد أن لديه إصابة في الركبة، غدًا سوف نقيمها ونعرف ما سيحدث".

ماذا قال أنشيلوتي عن برشلونة؟

الآن بات ريال مدريد يبتعد عن برشلونة بخمس نقاط، وحول ذلك قال أنشيلوتي "لا أحب تقييم الفريق المنافس، لقد عانينا اليوم وبرشلونة سيظل يقاتل على الدوري حتى النهاية".

بعد المباراة توجه أنشيلوتي إلى رونالد كومان وتحدث معه، وقد كشف ما قاله للهولندي "قلت له لدينا جميعًا مهمة صعبة وعلينا المضي قدمًا".

وأتم "نحن فريق قوي وندافع جيدًا ولدينا التزام جماعي مميز، لا نحتاج إلى العمل على الجودة، لقد ورثت الفريق هكذا".

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