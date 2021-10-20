أنشيلوتي يكشف ملامح تشكيل ريال مدريد في الكلاسيكو

المدرب الإيطالي كشف النقاب بشكلٍ كبير عن اختياراته لكلاسيكو الأسبوع القادم بين ريال مدريد وبرشلونة..

عاد ريال مدريد للطريق الصحيح مساء الثلاثاء بأداء رائع بعد الهزائم المتتالية قبل فترة التوقف الدولي، حيث حقق فوزًا كبيرًا بنتيجة 5-0 على شاختار دونيتسك في دوري أبطال أوروبا.

هدفان من فينيسيوس جونيور، بالإضافة إلى هدف عكسي وأهداف لكل من كريم بنزيما ورودريجو، أهدت ريال مدريد الفوز الكبير في دوري الأبطال.

جاء هذا الفوز في الوقت المناسب قبل مواجهة الكلاسيكو مع غريمه التقليدي برشلونة في كامب نو يوم الأحد القادم.

هناك بعض الأسماء التي ضمنت أماكنها في تشكيل ريال مدريد في المباراة، فخط الوسط سيتكون من كاسيميرو ولوكا مودريتش وتوني كروس، في حين سيبدأ كريم بنزيما وفينيسيوس جونيور في الهجوم.

لكن الأسئلة حول من سيبدأ في الجانب الأيمن تظل مستمرة، خاصةً بالنظر إلى الإصابات وتراجع مستوى إيدين هازارد.

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رودريجو انتهز فرصته مساء الثلاثاء، وهز شباك شاختار وقدم أداءً جيد.

وعلى خلفية ذلك، ألمح أنشيلوتي إلى أن البرازيلي من المرجح أن يحافظ على مكانه في الكلاسيكو.

وقال عندما تحدث عن الجناح الأيمن المنتظر في الكلاسيكو: "لا أعرف، لكن سيكون من الصعب إجراء تغيير".

وأضاف: "سيتعين علينا تحليل الأمور في الأيام المقبلة. إنها مباراة مختلفة".

جدير بالذكر أن ريال مدريد يعاني من عدد من الإصابات قبل كلاسيكو الأحد، وعلى رأسها جاريث بيل الذي يلعب أيضًا في الجناح الأيمن.