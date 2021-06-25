أنشيلوتي يكتفي بكلمة واحدة لوصف مبابي وقدراته!

ما هي الدلالة؟

أثنى المدير الفني لريال مدريد كارلو أنشيلوتي على قدرات نجم باريس سان جيرمان كيليان مبابي، مؤكدًا على رغبته في ضمه إلى النادي الملكي.

ويمتلك مبابي فرصة الانضمام إلى ريال مدريد هذا الصيف في ظل اهتمام الميرينجي به مع اقتراب عقده من النهاية مع باريس في صيف 2022.

أنشيلوتي وصل لتوه لقيادة ريال مدريد خلفًا لزين الدين زيدان، ويبدو أن مبابي يأتي على رأس القائمة التي يود التعاقد معها.

في هذا الصدد، كان أنشيلوتي يحلل لإحدى الصحف الإيطالية أداء منتخب فرنسا في يورو 2020، وعند سؤاله عن مبابي اكتفى بكلمة واحدة "إنه لاعب مخيف!".

ما قلّ ودلّ، فمن الواضح وجهة نظر المدرب الإيطالي في النجم الفرنسي البالغ من العمر 22 عامًا، وهو ما ينعكس في تمسك ريال مدريد بضمه رغم صعوبة الصفقة.

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وخلال نفس الحوار، كشف أنشيلوتي عن المرشح الأوفر حظًا للتتويج بلقب يورو 2020، فقال "قلتها قبل البطولة وأكررها الآن، إيطاليا وإنجلترا في النهائي".

وأتم "يبدو أن النتائج الأولى تدعم توقعاتي، آمل أن تنتهي الأمور على هذا النحو. الفارق الآن بينهما هو القرعة، إيطاليا تلعب مع بلجيكا أو البرتغال ثم فرنسا إن عبرت النمسا، إنجلترا أكثر راحة".

الجدير بالذكر أن إيطاليا تلتقى مع منتخب النمسا يوم السبت في دور الـ16، بينما يلتقي منتخب إنجلترا مع نظيره الألماني على ملعب ويمبلي بنفس الدور.