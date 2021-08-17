أنشيلوتي يفتح الباب أمام عودة رونالدو لريال مدريد ويتصل به!

كارلو أنشيلوتي المدير الفني لفريق ريال مدريد يرحب بعودة كريستيانو رونالدو للفريق من جديد!

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم أن المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني الحالي لريال مدريد يرحب بعودة البرتغالي كريستيانو رونالدو لصفوف الفريق.

جاء هذا بحسب ما ذكر برنامج "إل شيرينجيتو"، والذي أكد أن بعض أحد الأشخاص المقربين لرونالدو تلقى اتصالًا هاتفيًا من كارلو أنشيلوتي.

وكان رونالدو قد عرض نفسه على ريال مدريد في الأسابيع الماضية لكن الرفض كان قاطعًا من قبل فلورنتينو بيريز رئيس النادي الملكي.

لماذا يريد كريستيانو رونالدو الرحيل عن يوفنتوس؟

بحسب ما أوضحت صحيفة "لا جازيتا ديلو سبورت"، فالنجم البرتغالي لا يشعر بالراحة في النادي الإيطالي في الوقت الحالي.

وأكدت الصحيفة أن السبب الأساسي يعود لتواجد ماسيميليانو أليجري المدير الفني الأسبق للفريق على رأس القيادة الفنية في الموسم الجديد.

ما هو عقد رونالدو في يوفنتوس؟

النجم البرتغالي يستمر عقده في يوفنتوس حتى نهاية الموسم المقبل، أي أن رحيله في الوقت الحالي سيكلف ريال مدريد بعض الأموال وهو ما لا قد تتحمله خزائن النادي.

جدير بالذكر أن تقارير سابقة كانت قد أكدت أن أبواب باريس سان جيرمان مفتوحة أمام رونالدو بعد انضمام ميسي لصفوف الفريق.

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