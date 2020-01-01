أنشيلوتي يرد: هل يترك خاميس ريال مدريد وينضم إلى إيفرتون؟

إجابة تبدو دبلوماسية..

قلّل كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لإيفرتون، من احتمالية انضمام خاميس رودريجيز إليه في التوفيز، مشيرًا إلى أن الكولومبي على الأرجح سيستمر مع ناديه الحالي ريال مدريد.

وضع خاميس سيئ للغاية مع الريال هذا الموسم، حيث شارك بعد توقف كورونا في 78 دقيقة فقط واستُبعد في المباراة الأخيرة أمام أتلتيك بيلباو من القائمة بناء على اتفاق بينه وبين مدربه زين الدين زيدان حتى لا يصير حبيسًا لدكة البدلاء.

الصحف الإسبانية أكدت أن خاميس يعيش أيامه الأخيرة في مدريد وأن إدارة الملكي تريد التخلص منه في السوق الصيفية الحالية بأي مقابل مادي جيد خصوصًا وأن عقده ينتهي في صيف 2021.

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وارتبط اسم خاميس في الصيف الماضي بنابولي أثناء وجود كارلو أنشيلوتي على رأس قيادته الفنية، كما أعلن اللاعب نفسه أنه كاد أن ينتقل لأتلتيكو مدريد لولا رفض إدارة بيريز في اللحظات الأخيرة.

الآن تعود الشائعات لتربط خاميس بأنشيلوتي مجددًا ولكن في إيفرتون، وحول ذلك أجاب المدرب الإيطالي "أنا أحبه كثيرًا كلاعب، عندما غادرت مدريد أتى معي إلى بايرن ميونخ".

كما أضاف "تبعني كشائعة في نابولي والآن في إيفرتون. يجب أن أكون صادقًا، أنا أحبه كثيرًا ولكنه لاعب في ريال مدريد وأعتقد أنه سيظل كذلك".

وتابع "إيفرتون يحتاج إلى لاعبين جيدين ومن سنوقع معهم سيكون كذلك، لا يهم أن يكونوا كبارًا أو صغارًا، بخبرة أو بدون، المهم أن يكون لديك لاعبون جيدون".

وأتم "من المهم تحسين شخصية الفريق، يمكنني تحسين مردودهم ومعرفتهم في التدريبات يومًا بعد يوم، ولكن عقلية الفريق ينبغي أن تتحسن للتنافس مع الستة فرق الأوائل في الدوري الإنجليزي".

الجدير بالذكر أن أنشيلوتي تولى قيادة نادي الميرسيسايد في ديسمبر الماضي وخاض 16 مباراة معهم فاز في 7 وتعادل 4 وهُزِم في 5 آخرهم أمام توتنهام بالجولة الماضية.