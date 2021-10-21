أنشيلوتي يُجهز مفاجأة لبرشلونة بعد الإصابات الكثيرة!

الإيطالي الكبير لديه خطة مختلفة..

يُدرك مدرب ريال مدريد كارلو أنشيلوتي أن مفتاح الخطورة في برشلونة يكمن حاليًا بنجمهم أنسو فاتي، لذلك يجهز لمفاجأة لدحض أي تحركات غير مألوفة في الجبهة اليُمنى الدفاعية للنادي الملكي.

وسوف يفتقد ريال مدريد لخدمات نجمه داني كارباخال في الكلاسيكو بسبب الإصابة، فرغم أن التوقعات كانت بأنه سيلحق باللقاء، إلا أن عملية التعافي يبدو أنها لم تسر بالشكل المطلوب.

بناء على ذلك، يتواجد خياران أمام أنشيلوتي للجبهة اليُمنى، الأول هو لوكاس فاسكيز والثاني هو ناتشو فيرنانديز، إلا أن الإيطالي قرر مباغتة البرسا بخيار آخر.

الحديث هنا ووفقًا للصحف المقربة من الريال عن فيدي فالفيردي، الذي استقر أنشيلوتي على أنه الأنسب لحماية الجبهة اليمنى بدلًا من فاسكيز الذي يمكن الاستفادة منه في مراكز أخرى.

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أما ناتشو، فهو مكون أساسي بمركز قلب الدفاع، كما أن عدم خوض فيرلاند ميندي لمباريات كثيرة من شأنه أن يجعل أنشيلوتي يعتمد على المدافع الإسباني كظهير أيسر.

الهدف الأساسي من الاعتماد على فالفيردي هو إيقاف خطورة أنسو فاتي وممفيس ديباي المتوقعة، خصوصًا وأن الأوروجوياني أظهر نجاحه الدفاعي بهذا المركز بالموسم الماضي إبان فترة المدرب زين الدين زيدان.

من جهة أخرى، وضع فالفيردي في الجبهة اليمنى سيترتب عليه عودة ثلاثية كاسيميرو وتوني كروس ولوكا مودريتش بمنتصف الميدان، على أن يكون إدواردو كامافينجا بدكة البدلاء.

الجدير بالذكر أن ريال مدريد سوف يفتقد في الكلاسيكو بجانب كارباخال نجمه الآخر جاريث بيل، فيما يظل موقف إيدين هازارد معلقًا بعد غيابه عن مباراة شاختار الأخيرة للإصابة.