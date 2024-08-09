أنشيلوتي: واثق في مبابي وهذا هو سر علاقتي بدوري الأبطال!

أنشيلوتي لديه علاقة مميزة مع دوري أبطال أوروبا...

شدد كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لنادي ريال مدريد، عن ثقته الكبيرة في كيليان مبابي، الوافد الجديد للميرينجي، قبل مباراة الميرينجي الأولى الرسمية هذا الموسم، والتي سيلعب فيها أمام أتالانتا الإيطالي.

ويستعد ريال مدريد، لمواجهة أتالانتا، مساء الأربعاء القادم على ملعب وارسو الوطني، في بولندا، في نهائي السوبر الأوروبي 2024.

وقال أنشيلوتي، في تصريحات نقلها الموقع الرسمي لناديه: "علاقتي بدوري أبطال أوروبا مذهلة، لقد منحتني تلك المسابقة الكثير من الرضا والنجاح، وبعض خيبة الأمل أيضًا، لا يمكنك الفوز بكل شيء، ولكن في النهاية دوري أبطال أوروبا أعطاني أكثر مما أعطيته له".

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وعن مواجهة أتالانتا المنتظرة، قال المدرب الإيطالي: "ستكون مباراة صعبة كما هو الحال دائمًا، فهي في بداية الموسم ولم يكن لدى اللاعبين إلا قليل من الوقت للاستعداد لتلك المباراة، ولكننا سنلعب اللقاء بثقة عالية".

وتطرق أنشيلوتي، للحديث عن انضمام مبابي إلى ريال مدريد وقال: "أولًا وقبل كل شيء، مبابي سيجلب لنا جودة عالية، بالإضافة إلى جديته، الجميع هنا سعداء بوجوده، نحن على يقين بأنه سيقدم أفضل ما لديه".

وأشاد أنشيلوتي، بثنائي الفريق الشاب إندريك وأردا جولر، وقال عنهما: "أنا حقًا أستمتع بالعمل معهما، فهما يتعلمان بسرعة كبيرة ودائمًا منتبهان للتعليمات ويريدان التطور والتحسن".