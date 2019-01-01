أنشيلوتي يعلن العصيان في نابولي

حالة من الفوضى في صفوف الفريق الإيطالي

استمرت حالة الفوضى في صفوف نابولي بعدما امتنع مدربه كارلو أنشيلوتي عن المؤتمر الصحفي بعد مباراة سالزبورج في دوري الأبطال، كما لم ينفذ هو ولاعبيه الأوامر بالاستمرار في معسكر مغلق.

نابولي تعادل بهدف لكل جانب مع سالزبورج مساء الثلاثاء لحساب الجولة الرابعة من دوري أبطال أوروبا، ليرفع رصيده إلى ثمان نقاط ويفشل في حسم تأهله رسمياً.

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وامتنع أنشيلوتي وفيرناندو يورينتي من حضور المؤتمر الصحفي الرسمي بعد المباراة، وهو ما يعني تعرض الفريق للعقوبات من قبل الاتحاد الأوروبي.

وشوهد لاعبي نابولي والجهاز الفني وهم يغادرون ملعب المباراة نحو منازلهم، في مخالفة واضحة لقرارات أوريليو دي لاورنتيس، رئيس النادي، بالدخول في معسكر مغلق حتى مباراة جنوى السبت.

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وأبدى أنشيلوتي عدم موافقته على القرار في تصريحاته قبل المباراة، ولم يتضح إذا كان هو ولاعبوه خالفوا القرار أم تم إلغاء المعسكر بالاتفاق مع الإدارة.

ويشهد نابولي حالة من التراجع في الأسابيع الأخيرة بعد الخسارة من روما وقبلها التعادل مع أتالانتا في الدوري الإيطالي.