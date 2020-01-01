أنشيلوتي: كرة القدم ستتراجع ماليًا بعد انتهاء أزمة فيروس كورونا

يتوقع كارلو أنشيلوتي أن تتراجع كرة القدم ماليًا بشكل ملحوظ بعد الانتهاء من أزمة فيروس كورونا التي تعصف بالعالم وتُوقف النشاط الكروي في جميع أنحاء العالم.

المدير الفني لفريق إيفرتون الإنجليزي أجرى حوارًا مع صحيفة إل كورييري ديلو سبورت وصف خلالها الحديث عن العودة للتدريبات بغير المهم أبدًا، مشددًا أن ما يهم هو الانتصار في تلك المعركة الشرسة مع فيروس كورونا.

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مضيفًا "المهم الآن هو قتالنا ضد فيروس كورونا، بعدها بالطبع سنكون قادرين على إكمال الموسم. الحديث حاليًا عن المواعيد والتدريبات وكل تلك الأمر لا يهم ويجعلني أضحك".

تابع "الأولوية اليوم للصحة والانتصار على كورونا، ومن ثم يأتي أي شيء آخر. صدقوني، أنا لا أهتم بأي شيء مما يُقال حول مواعيد استئناف الدوري ونهايته وجداول المباريات وكل هذه الأمور".

"أسمع عن تخفيض الرواتب وتعليقها، تبدو بالنسبة لي حلول غير مناسبة أبدًا. اقتصاد كرة القدم سيتغير قريبًا وعلى جميع الأصعدة، حقوق البث التلفزي ستكون أقل ولاعبو ومدربو كرة القدم سيربحون أموالًا أقل، وأسعار تذاكر حضور المباريات ستكون أقل، هذا لأن الناس ستمتلك أموالًا أقل. دعونا نستعد للتراجع المالي للعبة".

وأتم المدرب الإيطالي قائلًا عن الوقت اللازم من التدريب قبل استئناف النشاط الكروي "أسمع البعض يتحدث عن 3 أسابيع من التدريبات، هذا بالنسبة لي مجرد هراء، إنها مزحة، التدريبات الإعدادية مجرد أسطورة زائفة".

أوضح "أتذكر في 2006 حين تم استبعاد ميلان من دوري أبطال أوروبا في البداية بسبب الكالتشيوبولي ثم أعادوا الفريق عبر التصفيات، كان علي التواصل مع اللاعبين خلال تواجدهم في العطلة لأننا كنا سنلعب مباراة التصفيات ضد النجم الأحمر بعد 4 أيام. كافو عاد من البرازيل قبل المباراة بـ24 ساعة وقد لعب 90 دقيقة".