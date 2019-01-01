أنشيلوتي: سأتصل بإبراهيموفيتش وهذا طموحي مع إيفرتون

هكذا تحدث كارليتو في حواره الأول مع الصحفيين بعد توليه قيادة إيفرتون

تطرق المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي لأشياء كثيرة، وذلك في حديثه الأول مع الصحفيين بعد توليه قيادة إيفرتون بشكل رسمي.

ومن أهم الأشياء التي سُئل عنها المدرب المطرود مؤخرًا من تدريب نابولي، رأيه في فكرة التعاقد مع أسطورة السويد زلاتان إبراهيموفيتش، بعد انتهاء عقده مع ناديه الأمريكي لوس أنجلوس جالاكسي.

وعن السلطان قال كارليتو "إنه من الأصدقاء الجيدين، وقد دربت الكثير من اللاعبين الرائعين، وأفهم جيدًا أنه أنهى مشواره في الولايات المتحدة الأمريكية، ولا أعرف فيما يفكر".

وأضاف "يجب أن أتصل به، ربما سأتصل به، وبإمكانه الحضور إلى ليفربول للاستماع إذا أراد، لكن ليس للعب".

وعن طموحه مع التوفيز، قال "النادي يريد أن يكون منافسًا في الدوري الإنجليزي الممتاز، وهذا يكفي بالنسبة لينا، لكن قبل أي شيء علينا تحسين الطريق".

وتابع "النادي يريد بناء ملعب جديد، وأدرك جيدًا مدى أهمية الفترة التي يعيشها النادي، وهذا يعني أن طموح إيفرتون مرتفع أكثر من أي وقت مضى".

وفيما يخص سجله أمام ليفربول، بعد الفوز على يورجن كلوب في افتتاح دوري مجموعات أبطال أوروبا والتعادل معه في "أنفيلد روود" في مباراة الجولة قبل الأخيرة، قال "مشجعو النادي يعرفون سجلي أمام ليفربول، وأعتقد أنهم سعداء بذلك، مع نابولي هزمنا ليفربول هذا الموسم، صحيح ليفربول منافس كبير، لكن هذا دافع جيد لنا".

وعن مواطنه مويس كين، قال "حاولت التوقيع معه قبل انتقاله إلى إيفرتون، فهو لاعب رائع وعلينا ألا ننسى أنه ما زال في الـ19 من عمره، وعلينا أن ننتظر ونعمل معه لأن لاعب بجودة عالية".