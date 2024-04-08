"فقدنا بنزيما" .. أنشيلوتي يناقش غيابات مانشستر سيتي وحجة "التسعة أيام"

الإيطالي يرد على بيب

تحدث مدرب ريال مدريد كارلو أنشيلوتي في المؤتمر الصحفي للقاء مانشستر سيتي لحساب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، ورد على تصريحات نظيره بيب جوارديولا بخصوص فارق الراحة بين الناديين.

جوارديولا بدا غاضباً في تصريحاته فيما يتعلق بحصول ريال مدريد على راحة تصل إلى 9 أيام قبيل لقاء الفريقين بسبب توقف الليجا هذا الأسبوع للعب نهائي كأس الملك، مقابل خوض سيتي مباراتين بالبريميرليج بنفس التوقيت.

وعلق أنشيلوتي على سؤال عن التسعة أيام قائلاً: "لا يوجد ما هو غريب في المباراة، لن أخبركم أي شيء عن فريقي، يمكنكم معرفة التشكيل دون أخطاء، ربما خطأ وحيد ولكن الفريق معروف".

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وحول الاختلاف بين ريال مدريد الحالي والذي قابل سيتي العام الماضي: "بالكرة نملك خصائص مختلفة، كريم بنزيما كان المرجع لنا والآن لا يوجد ولكن نتحرك بحرية أكثر في الأمام ودون تقيد بالمراكز وذلك سيكون مهماً غداً".

وحول الغيابات في سيتي: "خسروا لاعبين ولكن تعاملوا بشكل حسن مع الأمر ولن يؤثر عليهم، جوارديولا جعل قلوب دفاع يلعبون في مركز الظهير!".