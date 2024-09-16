أنشيلوتي: كروس قصة "منسية".. وما حدث لفينيسيوس لا يمكن تحمله!

قبل انطلاقة دوري الأبطال..

أكد كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد جاهزية فريقة لمواجهة شتوتجارت غدًا الثلاثاء على ملعب سانتياجو برنابيو، في افتتاح مسابقة دوري أبطال أوروبا بالنظام الحديث.

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وقال أنشيلوتي، في مؤتمر صحفي: "بالنسبة لي هذه المسابقة خاصة جدًا، ليس فقط للنادي، كما أن العمل اليومي والتواجد هنا والتحدث إلى اللاعبين ومحاولة حل كل المشاكل التي نواجهها كل يوم هو ما يدفعني للمواصلة، ونأمل أن نتمكن من الوصول إلى النهائي مثل العام الماضي".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وردًا على سؤال حول ما إذا كان ريال مدريد يملك فريقًا أفضل هذا العام مقارنة بالعام الماضي، علق: "فقدنا ناتشو وكروس، بينما وصل أحد أفضل اللاعبين في العالم، أعتقد أن لدينا فريقًا أفضل من العام الماضي".

وتابع: "ما حدث لفينيسيوس جونيور منذ وصولي هو شيء لا يمكن تحمله، أنا أفهم الصفارات، لكنه لا يراها طبيعية، انظر أقل إلى المدرجات وأكثر في الملعب، يفعلون ذلك لأنه خطر ويحاولون تشتيت انتباهه".

وواصل: "كان بإمكاننا الحصول على نقطتين إضافيتين في الليجا (خسر 4 نقاط من 5 مباريات)، لكن نحن في المكان الذي أردنا أن نكون فيه بعد الفوز باللقب الأول هذا الموسم، لقد كانت هذه فترة بمثابة التحضير للموسم بالنسبة لنا، علينا أن نتحسن الآن وأعتقد أننا نتطور بشكل جيد".

وسئل عما إذا كان اعتزال كروس قد أضر بالفريق، فعلق: "إنها قضية منتهية ومنسية، دعونا نفكر في المستقبل، لا يمكن استبدال كروس، لكن اللاعبين الذين لدينا سيقدمون أداء جيدًا للغاية، كما فعلوا دائمًا".

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وختم: "ميليتاو لم يتدرب اليوم لأننا فكرنا في منحه يومًا إضافيًا من الراحة، للقيام بعمل فردي، غدًا سيكون جاهزًا بنسبة 100%".