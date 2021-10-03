أنشيلوتي: ريال مدريد استحق الهزيمة، ولا نعرف الخسارة مباراتين على التوالي!

كارلو أنشيلوتي المدير الفني لنادي ريال مدريد يعرب عن حزنه بسبب خسارة مواجهة إسبانيول في الدوري الإسباني.

أعرب المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد عن انزعاجه الكبير من خسارة فريقه اليوم أمام نظيره إسبانيول.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها بعد اللقاء الذي انتهى بفوز أصحاب الأرض بهدفين مقابل هدف في الدوري الإسباني.

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وقال أنشيلوتي: "لعبنا بطريقة سيئة للغاية، لا يوجد الكثير لأقوله، بدأنا المباراة بفكرة واضحة لكننا لم نتمكن من تنفيذها والتمسك بها".

وأضاف: "بعد الهدف فقدنا الكثير من التركيز وكان هناك حيرة، لقد كانت المباراة الأسوأ لنا هذا الموسم حتى الآن، ولدينا فترة التوقف الدولي لنعرف كيف تغير الفريق في ظرف أسبوع".

وأردف: "لقد لاحظت ذلك الاختلاف في موقف الفريق اليوم، لم نكن شرسين بما فيه الكفاية، وخسرنا الثنائيات".

وأنهى كلماته: "لقد استحقينا الهزيمة، ورد الفعل الخاص بنا كان متأخرًا للغاية، وشعرنا بالقلق، لأن خسارة مبارتين على التوالي أمر لا نعرفه".

جدير بالذكر أن إسبانيول كان قد وصل إلى النقطة رقم تسعة في المركز الـ 12 بينما تجمد رصيد ريال مدريد عند النقطة الـ 17 في المركز الأول.