أنشيلوتي: أفضل أن يسجل مبابي على أن يضغط.. ولن أدافع بخمسة لاعبين

أنشيلوتي يرفض الدفاع بخمسة لاعبين مع ريال مدريد...

كشف كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لنادي ريال مدريد، أنه يطلب من كيليان مبابي، لاعب فريقه تسجيل الأهداف بدلًا من الضغط، كما أشاد بدور جود بيلينجهام في الفريق، بالرغم من قلة أهدافه مقارنة بالموسم الماضي.

ويستعد ريال مدريد، لاستضافة بوروسيا دورتموند، مساء غد الثلاثاء ضمن مباريات الجولة الثالثة من دوري أبطال أوروبا، على ملعب سانتياجو برنابيو.

وقال أنشيلوتي في المؤتمر الصحفي للمباراة: "نواجه صعوبة في الاستحواذ على الكرة، لأننا لا نملك لاعبين لديهم ميزة اللعب في المساحات الضيقة، يمكن الاستفادة منهم في اللعب المفتوح نحن نركز على الدفاع، الفريق هذا الموسم أقل صلابة من الموسم الماضي، نحن نعمل على تحسين هذا"

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وتطرق المدرب الإيطالي لوضع جود بيلينجهام داخل الميرينجي:"نحن راضون عن عمله، إنه يعمل بجد على أرضية الملعب ويتنافس ويقاتل ويقدم الكثير من التضحيات، لم يسجل مثل الموسم الماضي، ولكن دائمًا سنسجل الأهداف لأننا لدينا الكثير من المواهب، والأهم من تسجيل الأهداف بالنسبة لبيلينجهام هو الدور الذي يقوم به".

وعن مشاكل الفريق الدفاعية قال أنشيلوتي: "لا بد من وجود خط بأربعة مدافعين، هذا الفريق لن يدافع بخمسة مدافعين".

وعن توجيهاته لنجم الفريق مبابي: "أفضل مشاهدته وهو يسجل الأهداف، على أن يضغط، أطلب منه ما كنت أطلبه من بنزيما، وهو أن يتمركز جيدًا ويكون ذكيًا في كل مرة نستعيد فيها الكرة".