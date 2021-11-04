أنشيلوتي: أشكر جماهير مدريد على صافرات الاستهجان

أشاد الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لنادي ريال مدريد الإسباني بسلوك جماهير "الملكي" خلال مباراة شاختار دونيتسك الأوكراني في الجولة الرابعة من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا.

ريال مدريد استضاف شاختار مساء الأربعاء، وتمكن من تحقيق الفوز بنتيجة 2-1، لكن الأداء كان باهتًا بعض الشيء، وهو ما دفع الجماهير إلى إطلاق صافرات الاستهجان.

مباراة ريال مدريد وشاختار شهدت حدثًا تاريخيًا في دوري أبطال أوروبا، حيث سجل الفرنسي كريم بنزيما الهدف رقم ألف للنادي الملكي في البطولة.

ماذا قال أنشيلوتي؟

أنشيلوتي، بعد المباراة، قال خلال المؤتمر الصحفي عن صافرات الجماهير: "أنا أفهم وأعرف الأجواء هنا جيدًا، الجمهور متطلب للغاية، ومن الجيد أن يحفزنا".

وأضاف: "بدأنا بشكل جيد، لكن بعد ذلك لم نكن عدوانيين في الدفاع، من الجيد أن يوقظنا الجمهور بصافرات الاستهجان، لم يحدث شيء".

ما هو رأي أنشيلوتي في أداء لاعبي ريال مدريد؟

وأشاد أنشيلوتي بأداء الثلاثي فينيسيوس جونيور، وكريم بنزيما، وتيبو كورتوا.

وقال الإيطالي: "في هذه الفترة، هم مميزون أكثر من غيرهم، لكننا نعرف جودة بقية اللاعبين، فينيسيوس تميز كثيرًا وكذلك كورتوا وبنزيما، لكن ريال مدريد ليس هؤلاء الثلاثة فقط".

ماذا قال أنشيلوتي عن التغييرات؟

وأجرى أنشيلوتي تغييرين فقط خلال المباراة، رغم إمكانية القيام بخمس تغييرات.

وقال مدرب ريال مدريد عن ذلك: "بدأنا بقوة لكن كان علينا أن نكون أكثر فعالية، برغم السيطرة لم نخلق الفرص".

وأضاف: "أجريت تغييرين لا أكثر، أردنا أن يتجنب كارباخال المشاكل البدنية، ووضعت ناتشو ليمنحنا المزيد من التحكم، فيما كان بنزيما متعبًا بعض الشيء".

وتابع: "لقد اعتذرت للاعبين على عدم إجراء تغييرات، أفهم أن يقوم اللاعبون بالإحماء ثم لا يلعبون، مارسيلو قضى 40 دقيقة في عمليات الإحماء، أعلم أن عملي قبيح ومعقد للغاية".

ما هو رأي أنشيلوتي في موقف هازارد؟

البلجيكي إيدين هازارد جلس على دقائق البدلاء خلال مباراة شاختار، ولم يشارك.

وقال أنشيلوتي عن البلجيكي: "إنه جاهز للعب، يمكن أن يلعب السبت، هو بحاجة إلى بعض الدقائق للوصول إلى أفضل حالة، وسوف يحصل عليها".

وأضاف: "فكرت في إشراكه اليوم، لكن بسبب الاستراتيجية فضلت إشراك لوكاس فاسكيز، الذي يجيد أيضًا في وسط الملعب".

ما هو رأي مدرب ريال مدريد في أداء فينيسيوس؟

وتطرق كارلو أنشيلوتي خلال المؤتمر للحديث عن أداء البرازيلي فينيسيوس جونيور.

وقال أنشيلوتي في ختام حديثه: "إنه لاعب يواصل الأداء الجيد للغاية، لقد سرق الكرة بشكل مذهل في الهدف الأول، ثم تواصل مع كاسيميرو وبنزيما بشكل استثنائي في الهدف الثاني، هو يملك الثقة في الوقت الحالي".

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