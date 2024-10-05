بسبب هانز فليك.. نجم برشلونة يطلب الرحيل!

نجم برشلونة يريد الرحيل في يناير...

كشفت تقارير صحفية عن رغبة أحد نجوم برشلونة، في الرحيل عن صفوف الفريق الكتالوني، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، بعد فشله في حجز مقعدًا أساسيًا في كتيبة المدرب هانز فليك.

وبحسب التقرير الذي نشرته صحيفة "سبورت" الإسبانية فإن أنسو فاتي، لاعب برشلونة، حاول استعادة مستواه منذ عودته إلى الفريق الكتالوني، بعد رحلة إعارة في الموسم الماضي، ولكنه لم يحقق ذلك حتى الآن.

وأشار التقرير إلى أن اللاعب صاحب الـ 21 عامًا، لديه بالفعل عرضًا من صفوف إشبيلية، على سبيل الإعارة لمدة ستة أشهر وسيحاول فاتي، التحدث مع إدارة ناديه لخوض تلك التجربة مع الفريق الأندلسي.

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وكان المدرب الألماني، قد وعد فاتي بالاعتماد عليه، في فترة الاعداد بالصيف الماضي، إلا أن اللاعب الإسباني، لم يحصل على فرصة للمشاركة حتى الآن، ولديه أقل عدد دقائق مشاركة بين مهاجمي الفريق الكتالوني.

وأفاد تقرير الصحيفة الإسبانية إلى أن برشلونة، لن يتخلى عن اللاعب بسهولة، خاصة إن لم يقنن الفريق وضعه المالي، وسيكون من الصعب عليه التعاقد مع لاعبين جدد، ولكن في حالة فاتي، قد يفكر في خروج اللاعب لستة أشهر من أجل استعادة مستواه.